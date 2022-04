Chi è Federico Zampaglione, cantante e tutor di The Band su Rai 1

Chi è Federico Zampaglione, il cantante che partecipa come coach e tutor di The Band? Il talent show va in onda per la prima volta su Rai 1 da venerdì 22 aprile 2022. E, oltre alla conduzione di Carlo Conti, ha dalla sua la presenza di otto coach/tutor che accompagneranno le band in gara. Tra questi vi è Federico Zampaglione, più noto come frontman dei Tiromancino. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamolo insieme.

Chi è Federico Zampaglione: età, canzoni, Instagram

In molti lo conoscono come punto di riferimento dei Tiromancino, ma Federico Zampaglione partecipa a The Band come coach/tutor della prima edizione. Classe 1968, oltre ad essere un cantautore è anche un regista e sceneggiatore. Ha diretto Nero bifamiliare, Shadow, Tulpa – Perdizioni mortali e Morrison. Con i Tiromancino, band che ha fondato insieme a suo fratello, ha pubblicato 12 album in studio. Tra i brani più conosciuti del gruppo spicca “Due destini”, scelta come colonna sonora del film Le fate ignoranti (tornata poi come una serie TV nel 2022). E ancora, tra le più famose, ci sono canzoni come “Per me è importante”, “Imparare dal vento” e “Amore impossibile”. Della sua vita privata sappiamo che è sposato con Giglia Marra, anche se tra le sue ex spicca anche Claudia Gerini. Con quest’ultima ha avuto Linda, sua figlia, nata nel 2009. Su Instagram, Federico Zampaglione non è presente con il suo profilo personale ma con quello della band, per cui è possibile trovarlo come Tiromancino.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi è Federico Zampaglione, possiamo invece soffermarci su dove vedere in diretta TV e live streaming The Band. Come già anticipato, il programma va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD, così come al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire The Band in live streaming può farlo tramite RaiPlay.