Farfalle, testo e significato della canzone di Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022

FARFALLE TESTO – Sangiovanni è in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Farfalle”. L’artista si esibirà sul palco dell’Ariston con l’orchestra e gareggerà per la vittoria finale. Ma vediamo insieme le parole della sua canzone:

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Autori

Chi ha scritto Farfalle, la canzone di Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022? Di Sangiovanni – A. La Cava – S. Tognini – A. La Cava. Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Sugarmusic/Madame Edizioni Musicali – Milano – Creazzo (VI).

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il testo di Farfalle, la canzone di Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere le kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.