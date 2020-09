Eternal love: la trama del film stasera in onda su Canale 5

Questa sera, venerdì 4 settembre 2020, va in onda su Canale 5 il film Eternal love, una pellicola sentimentale turca in prima serata dalle 21.20. Il film del 2017 è diretto da Ahmet Katiksiz. Ma qual è la trama e di cosa parla Eternal love? Scopriamolo insieme.

Trama: di cosa parla

Il film racconta la storia d’amore di due giovani di diversa estrazione sociale sullo sfondo di un dramma inaspettato. Una trama commovente e strappalacrime, adatta per gli amanti del genere. Protagonista è Zeynep, una ragazza umile ma felice, la cui vita cambia radicalmente quando incontra Can, un giovane e rinomato chirurgo.

L’uomo le farà una singolare proposta: se lei lo accompagnerà per due ore ad una festa, lui, per contraccambiare il favore, pagherà tutti i suoi debiti. A quel punto la ragazza accetta e i due trascorrono una bella serata insieme. Le cose però presto si complicheranno drammaticamente: Zeynep ha un tumore al cervello inoperabile.

Can allora farà di tutto per aiutarla, arrivando addirittura a scontrarsi contro il sistema (privato) sanitario turco. Difficilmente infatti la protagonista di Enernal love verrà operata, visto che ha solo il 10% di probabilità di sopravvivenza. Come se non bastasse i due, nonostante il loro grande amore che li unisce, dovranno fare i conti anche con i malevoli pregiudizi dell’ambiente altolocato di cui fa parte Can. Appuntamento quindi questa sera, 4 settembre 2020, dalle 21.20 in prima visione su Canale 5.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Eternal love in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 4 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto 5 del vostro telecomando). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

