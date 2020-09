Eternal love: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 4 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Eternal love, film drama sentimentale (durata 114 minuti) diretto dal regista Ahmet Katıksız, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Deniz Akçay Katıksız. Nei panni della coppia protagonista troviamo l’affascinate attore turco Murat Yildirim e la bellissima attrice turco-tedesca Fahriye Evcen. Ma qual è la trama? Dove vederlo in tv e streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Zeynep (Fahriye Evcen Özçivit), una ragazza umile ma felice, la cui vita cambia drasticamente quando incontra Can (Murat Yildirim), un giovane e rinomato chirurgo, il quale le propone un accordo molto singolare: se lei lo accompagnerà per due ore ad una festa, lui pagherà tutti i suoi debiti. Zeynep accetta e così i due ragazzi – che sembrano non avere nulla in comune – trascorrono una bella serata insieme ritrovandosi improvvisamente e inaspettatamente coinvolti l’uno nella vita dell’altro; la loro storia, però, cela un grande e pericoloso ostacolo da superare: Zeynep ha un tumore al cervello considerato inoperabile!

La trama completa

Eternal love: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Eternal love, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte alla pellicola:

Murat Yildirim

Fahriye Evcen Özçivit

Fatih Al

Filiz Ahmet

Ege Aydan

Fatih Dogan

Streaming e diretta tv

Dove vedere Eternal love in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 4 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto 5 del vostro telecomando). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

