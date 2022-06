Eternal Love: il cast del film su Canale 5

Chi fa parte del cast di Eternal Love – L’eternità in un attimo? Il film è di genere sentimentale turco ed è uscito nel 2017. In Italia è stato diffuso per la prima volta da Canale 5 nel 2020, ma torna in prima serata martedì 7 giugno 2022 sul canale principale di Mediaset. La pellicola dura circa 110 minuti ed è diretta da Ahmet Katiksiz. La storia è quella di due giovani che finiscono per innamorarsi, ma il destino ha in serbo per loro una storia d’amore travagliata. Can, il protagonista, è un neurochirurgo rispettato che ha dato massima priorità alla propria carriera. Per questo è single e, in vista di una festa importante, chiede ad una donna delle pulizie, Zeynep, di accompagnarlo. Per convincerla, Can le propone di pagare tutti i suoi debiti. La ragazza, in estrema difficoltà, ci riflette e accetta. Ma quella festa darà loro modo di conoscersi e di innamorarsi. Vediamo chi fa parte del cast del film.

Il cast

Chi fa parte del cast di Eternal Love, il film sentimentale turco in onda su Canale 5? Come già anticipato, i protagonisti sono due. Da un lato abbiamo Zeynep, che lavora come donna delle pulizie. Dall’altro abbiamo Can, un neurochirurgo rispettato e famoso che ha fatto della carriera la sua missione di vita. Di seguito vediamo gli attori con i rispettivi personaggi che popolano il cast:

Fahriye Evcen: Zeynep

Murat Yildirim: Can

Fatih Al: The Flood “Tufan”

Filiz Ahmet: Bade

Didem İnselel: Gülgün

Ege Aydan: Hamdi

Zeynep Özder: Berrin

Nazli Pinar Kaya: Elif

Fatih Doğan: L’autista di Can

Derya Bilginer: Selma, l’assistente di Can

Ercan Ertan: Medico specialista 1

Engin Arda: Medico specialista 2

Ayla Akay: Meltem

Yurtşen Fidan: Zia Guler

Eternal Love streaming e TV

Dove vedere Eternal Love in diretta TV e live streaming? Il film, come già detto, va in onda su Canale 5 in prima serata martedì 7 giugno 2022, alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere gratuitamente su MediasetPlay, piattaforma che funziona previa registrazione.