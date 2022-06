Eternal Love: trama, cast, quante puntate e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 7 giugno 2022, va in onda in prima serata Eternal Love, un film sentimentale turco che ha debuttato per la prima volta nel 2017. In lingua originale si intitola Sonsuz Ask. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Il film racconta di due giovani innamorati di diversa estrazione sociale. Can è un medico, un eccellente neochirurgo di successo che ha sempre messo il lavoro al primo posto nella sua vita, una scelta che ha dato i propri frutti. Tuttavia, dal punto di vista sentimentale, Can è molto scoraggiato. Si è focalizzato troppo sul lavoro e ha tolto tempo agli appuntamenti, motivo per cui è single. La sua vita cambia quando incontra Zeynep, una ragazza delle pulizie di famiglia umile alla quale propone un accordo interessante. Can le chiede di accompagnarla ad una festa. Se accetterà, salderà i suoi debiti. Per Zeynep si tratta di una proposta allettante, per cui accetta. Trascorrono una serata romantica insieme e finiscono per innamorarsi. Ma, nonostante i sentimenti, il destino sembra avere in serbo per loro diverse sfide.

Eternal Love: il cast del film

Chi fa parte del cast di Eternal Love? Il film ha due protagonisti. Zeypen è interpretata da Fahriye Evcen, mentre Can è interpretato da Murat Yildirim. Di seguito vediamo tutti gli attori e le attrici e i rispettivi personaggi che interpretano:

Fahriye Evcen: Zeynep

Murat Yildirim: Can

Fatih Al: The Flood “Tufan”

Filiz Ahmet: Bade

Didem İnselel: Gülgün

Ege Aydan: Hamdi

Zeynep Özder: Berrin

Nazli Pinar Kaya: Elif

Fatih Doğan: L’autista di Can

Derya Bilginer: Selma, l’assistente di Can

Ercan Ertan: Medico specialista 1

Engin Arda: Medico specialista 2

Ayla Akay: Meltem

Yurtşen Fidan: Zia Guler

Quante puntate

Da quante puntate è composto Eternal Love? Essendo un film, non è composto da puntate. Dura semplicemente 110 minuti, motivo per cui va in onda in un solo appuntamento televisivo in prima serata su Canale 5.

Streaming e TV

Dove vedere Eternal Love in diretta TV e live streaming? Il film, come già detto, va in onda su Canale 5 in prima serata martedì 7 giugno 2022, alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere gratuitamente su MediasetPlay, piattaforma che funziona previa registrazione.