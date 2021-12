Chi è Esseho, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Esseho, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Arianna”? Esseho, nome d’arte di Matteo Montalesi, è un cantante, polistrumentista, autore e produttore romano di 24 anni, che si esibirà con la canzone Arianna. Esordisce nel 2020 sulle piattaforme digitali con il singolo Bambi, brano prodotto dallo stesso artista con Amanda Lean e Not for Climbing (due giovani produttori della scena romana), insieme a Niccolò Contessa e Sine (già noti nel circuito discografico per aver lavoro a progetti di successo come Coez, I Cani, Noyz Narcos, Gemello e molti altri). L’artista si posiziona nel mondo dei live, partecipando all’evento Milano Music Week per Adidas nella location milanese Santeria – Toscana 31 e, successivamente, nel programma televisivo di Rai 2 Magazzini Musicali, dove si esibisce con i brani Bambi e Costellazioni. Il terzo singolo è Michelle (prodotto insieme a Niccolò Contessa e Sine), brano che viene inserito, assieme al precedente singolo Costellazioni, nella colonna sonora della serie Netflix Summertime. Il suo disco d’esordio si intitola Aspartame: esce l’11 giugno 2021 per Bomba Dischi / Universal Music. Al suo interno troviamo la focus-track dal titolo Bollicine, brano prodotto insieme a Orang3, già produttore di artisti come Achille Lauro, Coez, Salmo, Gemitaiz e altri. Esseho ha parlato della sua nuova canzone a Soundsblog: “Arianna è una storia d’amore mascherata, mi piace definirla così. In apparenza, Arianna fa parte di quello che è l’immaginario più romantico delle canzoni però, dentro, c’è un sottotesto. Il brano, non a caso, ha questo titolo. Io vengo da Roma, quindi, all’interno di Arianna, c’è un labirinto, c’è una città, c’è un filo molto fragile che si può spezzare da un momento all’altro… C’è una grande sofferenza e poi c’è qualcuno che deve giocare a fare l’eroe…”. In molti lo danno come favorito: “Per quello che è il mio percorso oggi, non era importante essere tra i favoriti. Per me è importante mettere la faccia su questo progetto, far capire alle persone che questo sono io e che parlo di questo, far capire il mio sottotesto, la mia retorica, il mio messaggio, a prescindere dal risultato. Quello che può essere stato il mio percorso, prima di Sanremo Giovani, in un contesto come questo, fa sì che non esistano favoritismi, ecco. Partiamo tutti alla pari. Alla fine, l’obiettivo mio principale era un altro quindi sarò contento, comunque vadano le cose”. Stasera l’avventura a Sanremo giovani 2021. Come andrà?

