Sanremo Giovani 2021: cantanti, finalisti, vincitori, Big, canzoni, giuria, Amadeus, Rai 1, streaming

Questa sera, mercoledì 15 dicembre 2021, su Rai 1 va in onda in diretta Sanremo Giovani 2021, lo show condotto da Amadeus con i 12 finalisti della categoria Giovani pronti a esibirsi per conquistare un posto al Festival di Sanremo 2022 tra i Big. I primi tre classificati di questa finale, infatti, avranno accesso diretto tra i Campioni durante la 72esima edizione del Festival, in programma dal 1 al 5 febbraio 2022. Nel corso della serata ci saranno anche gli altri 22 Big, e conosceremo i titoli delle loro canzoni. Vediamo insieme chi sono i cantanti di Sanremo Giovani 2021, la giuria e tutte le informazioni.

Cantanti e concorrenti

Sono 12 i finalisti di Sanremo Giovani 2021, che si esibiranno sul palco del Teatro del Casinò in diretta su Rai 1 dalle 21.25 questa sera – 15 dicembre – e che si contenderanno i tre posti disponibili per accedere al Festival di Sanremo 2022 direttamente tra i Big. Amadeus infatti ha deciso di eliminare la sezione Nuove Proposte. Di oltre 700 canzoni proposte, sono state inizialmente selezionate 46, poi ridotte a otto dalla Commissione Artistica del Festival di Sanremo – presieduta dal Direttore Artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, a cui si aggiungono i quattro cantanti provenienti da Area Sanremo.

I 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 sono dunque: Bais, “Che Fine Mi Fai” (Udine); Martina Beltrami, “Parlo di te” (Torino); Esseho, “Arianna” (Roma); Oli?, “Smalto e tinta” (Belluno); Matteo Romano, “Testa e croce” (Cuneo), Samia, “Fammi respirare” (Yemen); Tananai, “Esagerata” (Milano); Yuman, “Mille notti” (Roma), Destro, “Agosto di piena estate” (Leverano – Le), Littamè, “Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd); Senza_Cri, “A me” (Brindisi); Vittoria, “California” (Villafranca in Lunigiana – Ms).

Sanremo Giovani 2021: la giuria

Chi sono i giudici di Sanremo Giovani 2021, che dovranno decretare i tre vincitori che potranno gareggiare tra i Big al Festival di Sanremo 2022? Non ci sarà il televoto per il pubblico da casa, ma a giudicare i 12 cantanti saranno per il 50% delle preferenze Amadeus, direttore artistico della kermesse, e per il restante 50% dalla commissione artistica. “Qua ci sono 12 talenti, 12 gruppi di lavoro, 12 sogni, 12 storie; sono tutti molto forti, sono il meglio dell’espressione musicale contemporanea giovane”, ha dichiarato il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo.

“Ho informato la Commissione musicale e ritendo di portare a Sanremo i primi tre giovani. Quindi tra i Big ci saranno tre giovani, i primi tre di stasera; il totale sarà 25. Sono tutti molto bravi, hanno tutti una grande personalità”, ha dichiarato Amadeus in conferenza stampa. I 12 finalisti di Sanremo Giovani si esibiranno ognuno con il proprio brano, non ci saranno manche o scontri diretti.

“Mi è venuto in mente di togliere la sezione Nuove Proposte perché ho visto che in questi anni salgono sul palco, uno vince, ma nessuno se li fila. Non è una colpa, è chiaro che per il pubblico, per la stampa, per i media, per tutti i Big siano un’altra cosa. Per questo penso che sia meglio portare i giovani tra i Big. La storia insegna che i giovani che passano direttamente da Sanremo Giovani ai Big hanno una grande attenzione; per questo se la giocano alla pari sul palco dell’Ariston. Giocheranno da titolari, non da riserve”, ha aggiunto Amadeus. Al Festival i tre vincitori di Sanremo Giovani porteranno un brano inedito.

Ospiti

Nel corso di questa finale di Sanremo Giovani, oltre ad ascoltare i 12 cantanti in gara e decretare i tre vincitori, saranno presenti anche gli altri 22 Big che hanno scoperto con l’annuncio di Amadeus al Tg1 di essere in gara a Sanremo 2022. Vedremo anche la loro reazione al momento della conferma e i titoli dei brani con cui si esibiranno sul palco dell’Ariston. Ricordiamo chi sono gli altri 22 Big in gara, a cui come detto si aggiungono i primi tre classificati di Sanremo Giovani 2021.

Elisa, Dargen D’amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Rettore, Noemi, Highsnob e HU, Le vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena. Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka 7even. Elisa, che è positiva al Covid, sarà presente in collegamento.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2021 in diretta tv e in streaming? Appuntamento in diretta su Rai 1 con Amadeus questa sera, 15 dicembre 2021, a partire dalle 21.25. Diretta radiofonica su Rai Radio 2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Rai Italia trasmetterà le immagini per i nostri connazionali all’estero.