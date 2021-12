Sanremo Giovani 2021: chi sono i 12 cantanti in gara, finalisti, concorrenti

Sono 12 i finalisti di Sanremo Giovani 2021: 12 talenti della musica italiana pronti a darsi battaglia sul palco del Teatro del Casinò per strappare il pass che li proietterà tra i Big del Festival di Sanremo. I tre artisti che comporranno il podio di Sanremo Giovani, infatti, parteciperanno al Festival di Sanremo 2022 insieme ai 22 Big già annunciati da Amadeus. In gara alla 72esima edizione del Festival ci saranno dunque in tutto 25 brani. Salta invece la categoria Nuove Proposte. Chi sono i 12 cantanti di Sanremo Giovani 2021? Scopriamolo insieme.

Italia e non solo: c’è anche una “voce” dallo Yemen tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 che stasera, 15 dicembre in diretta su Rai 1, si contenderanno i tre posti tra i Big del Festival di Sanremo 2021. Terminato l’ascolto delle 46 canzoni selezionate tra le oltre 700 candidate, la Commissione Artistica del Festival di Sanremo – presieduta dal Direttore Artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis – ha scelto gli otto finalisti ai quali si aggiungono i quattro provenienti da Area Sanremo.

I prescelti – con i titoli dei brani e la provenienza – sono: Bais, “Che Fine Mi Fai” (Udine); Martina Beltrami, “Parlo di te” (Torino); Esseho, “Arianna” (Roma); Oli?, “Smalto e tinta” (Belluno); Matteo Romano, “Testa e croce” (Cuneo), Samia, “Fammi respirare” (Yemen); Tananai, “Esagerata” (Milano); Yuman, “Mille notti” (Roma). Questi, invece, i selezionati da Area Sanremo: Destro, “Agosto di piena estate” (Leverano – Le), Littamè, “Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd); Senza_Cri, “A me” (Brindisi); Vittoria, “California” (Villafranca in Lunigiana – Ms). Ecco l’elenco completo dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021.

Bais Che fine mi fai – Udine Martina Beltrami Parlo di te – Torino Esseho Arianna – Roma Oli? Smalto e tinta – Belluno Matteo Romano Testa e Croce – Cuneo Samia Fammi respirare – Yemen Tananai Esagerata – Milano Yuman Mille notti – Roma Destro, Agosto di piena estate (Leverano – Le) Littamè, Cazzo avete da guardare (Terrassa Padovana – Pd) Senza_Cri, A me (Brindisi) Vittoria, California (Villafranca in Lunigiana – Ms)

Giuria

A decretare i tre vincitori che accedono di diritto a Sanremo 2022 nella categoria Bis saranno per il 50% delle preferenze Amadeus, direttore artistico della kermesse, e per il restante 50% dalla commissione artistica. “Qua ci sono 12 talenti, 12 gruppi di lavoro, 12 sogni, 12 storie; sono tutti molto forti, sono il meglio dell’espressione musicale contemporanea giovane”, ha dichiarato il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo.

“Ho informato la Commissione musicale e ritendo di portare a Sanremo i primi tre giovani. Quindi tra i Big ci saranno tre giovani, i primi tre di stasera; il totale sarà 25. Sono tutti molto bravi, hanno tutti una grande personalità”, ha dichiarato Amadeus in conferenza stampa. I 12 finalisti di Sanremo Giovani si esibiranno ognuno con il proprio brano, non ci saranno manche o scontri diretti.

“Mi è venuto in mente di togliere la sezione Nuove Proposte perché ho visto che in questi anni salgono sul palco, uno vince, ma nessuno se li fila. Non è una colpa, è chiaro che per il pubblico, per la stampa, per i media, per tutti i Big siano un’altra cosa. Per questo penso che sia meglio portare i giovani tra i Big. La storia insegna che i giovani che passano direttamente da Sanremo Giovani ai Big hanno una grande attenzione; per questo se la giocano alla pari sul palco dell’Ariston. Giocheranno da titolari, non da riserve”, ha aggiunto Amadeus. Al Festival i tre vincitori di Sanremo Giovani porteranno un brano inedito.