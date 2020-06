Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno: trama, cast, trailer e streaming

Questa sera, giovedì 4 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, film del 2018 diretto da Steven C. Miller con protagonisti Sylvester Stallone, Dave Bautista e 50 Cent è il sequel del film del 2013 Escape Plan – Fuga dall’inferno. Ma qual è la trama? Di cosa parla il film? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Qual è la trama di Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno? Qualche anno dopo essere evaso da una prigione da cui era impossibile scappare, Ray Breslin (Sylvester Stallone) ha assunto un nuovo team di esperti di massima sicurezza. Quando uno dei componenti della sua nuova squadra scompare all’interno di una struttura ultra-tecnologica, Breslin insieme a Trent DeRosa (Dave Bautista) dovrà trovare un modo per accedere a quella che è considerata la prigione meglio nascosta del mondo e trovare il suo uomo prima che sia troppo tardi…

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Ray Breslin

Dave Bautista: Trent DeRosa

Huang Xiaoming: Shu Ren

Jaime King: Abigail Ross

50 Cent: Hush

Jesse Metcalfe: Luke Walken

Wes Chatham: Jaspar Kimbral

Titus Welliver: Gregor Faust

Shea Buckner: Larry

Lydia Hull: Jules

Chen Tang: Yusheng

Tyron Woodley: Akala

Pete Wentz: Bug

Ming Xi: Qin Fan

Yifan Luo: Red

Vincent Young: Curly

Alla regia: Steven C. Miller. 50 Cent ritorna nel ruolo del primo film mentre Jaime King sostituisce Amy Ryan nel personaggio del primo capitolo. L’11 aprile 2017 è stato dato l’annuncio che la serie proseguirà con il terzo capitolo, Escape Plan 3 – L’ultima sfida. Oltre a Stallone sono stati riconfermati nel cast Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King, Lydia Hull e Tyler Jon Olson. A questi si uniscono: Max Zhang, Devon Sawa, Harry Shum Jr., Malese Jow e Sergio Rizzuto. Le riprese del sequel sono iniziate nel settembre 2017 per la regia di John Herzfeld.

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno: il trailer

Di seguito il trailer in italiano del film in onda oggi su Rai 2:

Streaming e tv

Dove vedere Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 giugno 2020 – alle ore 21,20 (circa) su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it.

