Escape Plan – Fuga dall’inferno: trama, cast, curiosità e streaming film

Stasera, giovedì 2 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Escape Plan – Fuga dall’inferno, film del 2013, diretto da Mikael Håfström, con protagonisti Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Ma qual è la trama del film? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio, curiosità e streaming inclusi.

Trama

Ray Breslin (Sylvester Stallone) lavora per una società che si occupa di collaudare penitenziari di massima sicurezza: il suo compito è farsi incarcerare sotto le spoglie di un comune detenuto e cercare una via di fuga. Una falla nel sistema.

L’ultimo suo incarico consiste nel verificare la sicurezza della Tomba, una prigione high tech basata sui suoi stessi studi e da cui in un primo momento sembra impossibile evadere. Dopo poco però Ray si accorge che qualcosa non va e che non è stata rispettata nessuna delle misure di sicurezza precedentemente concordate per poter essere liberato, ponendo fine al test.

All’interno del carcere dovrà confrontarsi con i vari detenuti, tra cui Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), un solidale compagno di prigionia dal passato oscuro, per trovare un appoggio interno e iniziare a pianificare la fuga. Breslin scopre così che la Tomba è un’enorme nave cargo all’interno della quale è stato costruito il penitenziario. Dopo aver ottenuto la complicità del medico della prigione i due amici pianificano la fuga, ipotizzando la posizione della nave per mezzo di un sestante improvvisato. Parallelamente, al di fuori del carcere, si svolge un’indagine da parte dei collaboratori di Breslin per scoprire chi ha voluto far sparire il loro collega dalla faccia della terra…

Cast

Di seguito il cast completo del film Escape Plan:

Sylvester Stallone: Ray Breslin

Arnold Schwarzenegger: Emil Rottmayer

Jim Caviezel: Willard Hobbes

Vincent D’Onofrio: Lester Clark

Amy Ryan: Abigail Ross

Caitriona Balfe: Jessica Miller

Vinnie Jones: Drake

Sam Neill: Dott. Kyrie

50 Cent: Hush

Matt Gerald: Roag

Faran Tahir: Javed

Curiosità

Di seguito alcune curiosità sul film Escape Plan – Fuga dall’inferno:

A realizzare la colonna sonora del film è stato Alex Heffes. Benché la post produzione del film si tenne a Los Angeles, la colonna fu registrata a Wellington in Nuova Zelanda ed eseguita dall’ Orchestra Sinfonica della Nuova Zelanda.

Il film è stato vietato ai minori di 18 anni negli Stati Uniti per la presenza di violenza e linguaggio non adatto.

Con un budget stimato in circa 50 milioni di dollari, le riprese si sono tenute principalmente a New Orleans, Slidell e Los Angeles, dal 16 aprile al 23 giugno 2012.

Escape Plan – Fuga dall’inferno in tv e streaming live

Il film va in onda, come detto, oggi (2 aprile 2020) alle ore 21,20 su Rai 2 (in chiaro, gratis). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.