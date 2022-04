Chi è Enrico Nigiotti, cantante e tutor di The Band su Rai 1

Chi è Enrico Nigiotti, il cantante che partecipa come coach e tutor di The Band? In diretta dal teatro Verdi di Montecatini Terme, il nuovo talent show condotto da Carlo Conti va in onda su Rai 1 a partire da venerdì 22 aprile 2022 per quattro serate. Oltre al conduttore e alle otto band in gara, il programma accoglie otto tutor/coach e, tra questi, vi è anche Enrico Nigiotti. Ma cosa sappiamo sul suo conto e da quale talent arriva?

Chi è Enrico Nigiotti: età, canzoni, Instagram

Classe 1987, Enrico Nigiotti è un cantautore italiano noto soprattutto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, uno dei talent di punta in casa Mediaset e tra i più seguiti in Italia. Dopo quell’esperienza, ha partecipato al Festival di Sanremo 2015 per la sezione Nuove Proposte e si classifica al terzo posto. In seguito ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Qualcosa da decidere. Il primo, che si chiama come lui, invece è nato durante la sua partecipazione ad Amici. Non contento, nel 2017 il giovane cantante ha preso parte a X Factor, dove arriva in finale e si classifica al terzo posto. Tra le canzoni più celebri di Enrico Nigiotti troviamo “Nel silenzio di mille parole”, “L’amore è” e “Qualcosa da decidere”. Nel 2019 partecipa di nuovo a Sanremo con il brano “Nonno Hollywood”, così come l’anno seguente partecipa con “Baciami adesso”. Finora ha pubblicato quattro album in studio. Inoltre il cantante è presente su Instagram, dov’è seguito da 474mila follower.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi è Enrico Nigiotti, possiamo invece soffermarci su dove vedere in diretta TV e live streaming The Band. Come già anticipato, il programma va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD, così come al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire The Band in live streaming può farlo tramite RaiPlay.