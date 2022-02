Chi è Donatella Rettore, la cantante in gara a Sanremo 2022 con Ditonellapiaga

Chi è Donatella Rettore, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 con Ditonellapiaga? Si tratta di una vera e propria icona della musica italiana, in voga soprattutto negli anni 80, quando ha sfornato successi come Splendido splendente, Lamette e Kobra. Fa coppia al Festival con la giovane cantautrice romana Ditonellapiaga, con il brano Chimica. Ma vediamo meglio chi è Donatella Rettore, l’età, le canzoni, la vita privata.

Canzoni e carriera

Nata l’8 luglio 1953, ha 66 anni. Dopo un inizio all’insegna del pop leggero, l’artista ha fatto rotta verso un rock più aggressivo in stile americano. Icona di stile, è stata una delle prime rocker italiane. Le sue canzoni hanno spesso diviso l’opinione pubblica, per la loro irriverenza. Nata a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, sin da piccola si appassiona alla musica. Inizia a cantare a dieci anni girando le parrocchie del suo paese e interpretando le canzoni di Caterina Caselli. Dopo la maturità, si trasferisce a Roma per inseguire il suo sogno di diventare una cantante.

Nel 1973 è la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, che la introduce al mondo della musica. Il primo singolo inciso dalla cantautrice risale al 1973: Quando tu, seguito l’anno dopo da Ti ho preso con me. Dopo un inizio di carriera un po’ deludente, si dedica al rock e cambia completamente look, facendo anche discutere. Con Splendido Splendente e Kobra, usciti nel 1979 e 1980, ottiene il grande successo di pubblico. Divide la critica ma ottiene anche un grande successo all’estero, collaborando anche con Elton John, che scrisse alcune canzoni apposta per la cantante.

Donatella Rettore non è solo musica: esordisce al cinema nel 1982 dove interpreta il ruolo di protagonista della commedia Cicciabomba. Ottiene il disco d’oro con l’album “Estasi clamorosa”. Ormai all’apice del successo, Donatella pubblica la raccolta “Super-rock Rettore – Le sue più belle canzoni” e abbandona la Ariston per firmare con la CGD di Caterina Caselli. Gli anni Ottanta vedono anche la pubblicazione del concept album “Far West” (1983) e di “Danceteria” (1985), disco uscito in Germania da cui è estratto il singolo “Femme fatale”.

Torna a Sanremo nel 1986 con la canzone “Amore stella”; duetta poi con Giuni Russo in “Adrenalina” e nel 1989 pubblica la compilation di successi “Ossigenata”. Nel 1990 Rettore prova a partecipare a Sanremo con “Un angelo dal cielo”, ma il brano viene scartato. Dopo aver recitato a teatro in “Omicidio a mezzanotte”, nel 1992 incide “Son Rettore e canto”, disco che include la canzone “Gattivissima”.

Due anni più tardi Donatella Rettore presenta a Sanremo “Di notte specialmente”, singolo che ottiene un discreto successo. Nel 2003 pubblica l’EP “Bastardo”, che contiene quattro brani e vende 30mila copie, mentre l’anno successivo partecipa in tv al reality show “La fattoria”. Nel 2005 incide un nuovo album di inediti, “Figurine”. Seguono poi “Magnifica” (2006), “Stralunata” (2008), “Caduta massi” (2011) e “The Best of the Beast” (2012). Torna al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Ditonellapiaga con il brano Chimica.

Vita privata: malattia, marito e figli

Donatella Rettore è sposata Claudio Rego, suo marito dal 2015, dopo una relazione di ben oltre quarant’anni. I due infatti si conoscono e iniziano a frequentarsi nel 1974. “Sono figlia unica, ho perso presto i genitori e ho pensato: se mi ammalo voglio vada tutto a lui, che è la persona che più amo. Così, siamo andati in un convento di Como, dai frati francescani perché il nostro santo è Francesco, un animalista, e abbiamo regolarizzato”, ha spiegato la cantante in merito ai motivi per cui ha deciso di sposarsi.

La cantante di Sanremo 2022 ha dovuto lottare con una grave malattia, un tumore al seno. “Mi hanno operato il 1 marzo”, ha raccontato l’artista veneta, “il 13 mi hanno detto che dovevano intervenire di nuovo. Lì è cominciata la mia via crucis, con il Covid insieme”. Per fortuna, ammette, “sono stata aiutata molto. Mi sono fatta spesso male nella mia vita, ma una cosa così pesante non mi era mai capitata. Forse neppure me ne sono resa conto benissimo, ma ringraziamo i medici che mi hanno tenuta tranquilla”.

Oltre al tumore, da molti anni – da quando ne aveva 29 – Donatella Rettore è costretta a convivere con la talassemia. “È la mia croce”, ha spiegato. La talassemia è una malattia del sangue “che mi abbassa le difese immunitarie e mi fa sentire stanca, incapace di reagire, apatica. L’unico modo in cui posso curarmi è sottopormi a trasfusioni di sangue”. Su Instagram è seguita da oltre 40mila persone.