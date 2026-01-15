Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:51
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 15 gennaio

Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la seconda puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Attraverso il giallo di puntata conosciamo Giona, un ragazzo problematico che ha abbandonato la scuola e non ha nessuna intenzione di tornarci. Il Capitano, intanto, non se la passa proprio benissimo: da una parte deve fare i conti con l’ira di Cecchini – che ha scoperto che a breve dovrà abbandonare l’Arma – e dall’altra deve fare i conti con l’arrivo a Spoleto di Mathias, una vecchia conoscenza di Giulia, che sembra essere più di un amico.

Don Matteo 15: il cast

Abbiamo visto la trama di Don Matteo 15, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 gennaio 2026
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 15 gennaio
Ti potrebbe interessare
TV / Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 gennaio 2026
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 15 gennaio
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 15 gennaio 2026
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 gennaio 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 14 gennaio: Zamora, A testa alta, Chi l’ha visto?
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2026 su Rai 3
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Zamora: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca