Don Matteo 15: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione. Trama, cast, attori, new entry, personaggi, episodi, di cosa parla, Raoul Bova, Don Massimo, Nino Frassica, quante puntate, durata, orario, streaming, Rai 1

Don Matteo 15 è la nuova stagione della popolare fiction di Rai 1 con protagonista Raoul Bova in onda in prima visione da giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 21.30. In tutto sono previste dieci prime serate. Non mancheranno le new entry nel cast e alcune guest star d’eccezione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) avrà una crisi interiore, prima infatti era un carabiniere che si chiamava Matteo Mezzanotte. Dopo aver incontrato una 16enne in difficoltà, avrà dei dubbi, non di fede, ma su come agire per aiutarla e come porgersi nei confronti degli altri. Parallelamente, il Maresciallo Cecchini rischia di andare in pensione sostituito da una giovane marescialla, la new entry Caterina Provvedi che nasconde un segreto. Mentre il rapporto tra Diego e Giulia viene messo in crisi dall’arrivo di Mathias con cui la giovane è legata da un passato condiviso.

Don Matteo 15: il cast

Nel cast della nuova stagione tante conferme e nuovi attori. Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate varie guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Don Matteo 10? In tutto 10 puntate, in onda su Rai 1 ogni giovedì alle ore 21.30 a partire dall’8 gennaio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 8 gennaio 2026

Seconda puntata: 15 gennaio 2026

Terza puntata: 22 gennaio 2026

Quarta puntata: 29 gennaio 2026

Quinta puntata: 5 febbraio 2026

Sesta puntata: 12 febbraio 2026

Settima puntata: 19 febbraio 2026

Ottava puntata: 26 febbraio 2026

Nona puntata: 5 marzo 2026

Decima puntata: 12 marzo 2026

Streaming e tv

Dove vedere Don Matto 15 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione dall’8 gennaio 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming su Rai Play e on demand.