Don Matteo 12 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

A partire da giovedì 2 giugno 2022, va in onda la prima puntata – naturalmente in replica – di Don Matteo 12. La Rai, dopo il successo della tredicesima stagione, in vista dell’estate ha ben pensato di mandare in onda il precedente ciclo di episodi, quando Terence Hill era ancora parte integrante del cast. Perché, con la tredicesima stagione, i telespettatori hanno assistito all’uscita di scena dell’attore, che ha lasciato il posto da protagonista nelle mani di Raoul Bova, che interpreta Don Massimo. Ma dove vedere la prima puntata in replica di Don Matteo 12? Ve lo diciamo noi.

In TV

Prima di tutto scopriamo dove seguire in diretta televisiva la replica delle puntate di Don Matteo. La dodicesima stagione dell’acclamata fiction va in onda come sempre su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini ospita il ciclo di repliche con Terence Hill a partire da giovedì 2 giugno 2022 alle ore 21:25, quindi in prima serata. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 101.

Don Matteo 12 streaming

Ma non solo TV. Don Matteo 12 è disponibile anche in live streaming. Come funziona? Basta accedere gratuitamente a RaiPlay ma non prima di aver effettuato login o registrazione qualora fosse la prima volta. Una volta effettuato l’accesso anche tramite Facebook o Google, potete scegliere cosa guardare, in questo caso Don Matteo selezionando la diretta di Rai 1 tramite il menù a tendina. Inoltre, grazie alla funzione on demand, potete recuperare le puntate già andate in onda anche in un secondo momento.

Quante puntate

Da quante puntate è formata la dodicesima stagione di Don Matteo? La fiction, a questo giro, punta a dieci episodi. Di seguito vi lasciamo la programmazione delle puntate in replica su Rai 1, che potrebbe subire variazioni: