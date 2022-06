Don Matteo 12 (replica): trama, cast, quante puntate e streaming

Dopo la messa in onda della tredicesima stagione, Don Matteo torna sui propri passi e ritrasmette le repliche delle puntate della stagione 12, quando Terence Hill era ancora l’unico protagonista. I nuovi episodi hanno fatto spazio ad un nuovo personaggio, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova e che ha preso lentamente il posto di Don Matteo. Ma, in vista dell’estate, Rai 1 ritrasmette le puntate della stagione 12. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo.

Trama

Cosa succede nella trama di Don Matteo 12? Nella precedente stagione, Anna Olivieri e Marco Nardi hanno dimostrato di essere molto affiatati e piuttosto presi l’uno dall’altra. Entrambi infatti avrebbero voluto convolare a nozze, ma quell’intento è stato poi messo da parte. La situazione sfugge di mano e precipita. La dodicesima stagione vedrà infatti Anna dubitare fortemente del PM. La storia è ambientata ancora una volta a Spoleto, dove il perno portante è proprio Don Matteo e la sua canonica. In città arriva un giovane misterioso, Sergio, che cattura l’interesse di Anna. Sofia invece si lega a Jordy, un ragazzo vittima di bullismo.

Don Matteo 12: il cast della fiction

Chi fa parte del cast di Don Matteo 12? Naturalmente ad interpretare il protagonista è ancora una volta Terence Hill. Il cast non subisce particolari variazioni. Ecco i personaggi e i rispettivi attori:

Terence Hill interpreta Don Matteo

Nino Frassica interpreta il maresciallo Cecchini

Maria Chiara Giannetta interpreta Anna Olivieri

Maurizio Lastrico interpreta Marco Nardi

Nathalie Guetta interpreta Natalina Diotallevi

Francesco Scali interpreta Pippo Gimignani

Mariasole Pollio interpreta Sofia Gagliardi

Aurora Menenti interpreta Ines

Pamela Villoresi interpreta Elisa

Serena Iansiti interpreta Sara Santonastasi

Dario Aita interpreta Sergio La Cava

Lino Di Nuzzo interpreta Jordy

Riccardo De Rinaldis Santorelli interpreta Rik

Jenny De Nucci interpreta Alice

Pietro Pulcini interpreta il brigadiere Ghisoni.

Quante puntate

Da quante puntate è composto Don Matteo 12? La fiction ogni anno in genere propone un format composto da dieci episodi e anche la dodicesima stagione non è da meno. Di seguito vi lasciamo la programmazione della messa in onda delle repliche, che potrebbe variare siccome si tratta appunto di puntate già andate in onda nel 2020:

Prima puntata, giovedì 2 giugno 2022

Seconda puntata, giovedì 9 giugno 2022

Terza puntata, giovedì 16 giugno 2022

Quarta puntata, giovedì 23 giugno 2022

Quinta puntata, giovedì 30 giugno 2022

Sesta puntata, giovedì 7 luglio 2022

Settima puntata, giovedì 14 luglio 2022

Ottava puntata, giovedì 21 luglio 2022

Nona puntata, giovedì 28 luglio 2022

Decima puntata, giovedì 4 agosto 2022

Streaming e TV

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.