Don Matteo 12, le anticipazioni dell’ultima puntata | 19 marzo 2020

Questa sera, 19 marzo 2020, va in onda l’ultima puntata di Don Matteo, la popolare serie di Rai 1 con Terence Hill e Nino Frassica. Il prete detective più famoso della tv torna dunque per l’ultimo episodio di questa dodicesima stagione, dal titolo “Non desiderare la roba d’altri”. Anche questo episodio, infatti, è legato a uno dei dieci comandamenti. Appuntamento in prima serata su Rai 1 dalle 21.25. Di seguito, ecco le anticipazioni e la trama.

Decimo e ultimo appuntamento con Don Matteo 12, la popolare serie di Rai 1 giunta alla fine di questa dodicesima stagione. Un prodotto che continua a garantire ottimi ascolti, tanto che molti fan già si chiedono se ci sarà Don Matteo 13. L’episodio in onda stasera, 19 marzo 2020, si intitola “Non desiderare la roba d’altri”.

Don Matteo è alle prese con uno strano omicidio: Sergio La Cava, infatti, trova in casa propria il corpo senza vita di una donna. Il capitano Anna Olivieri crede nella sua innocenza, ma il pm Marco Nardi è convinto che Sergio nasconda qualcosa. Tra i tre si creerà un triangolo che avrà particolari risvolti sentimentali. La capitana, così, sarà chiamata a prendere decisioni importanti e inaspettate.

Intanto la canonica di Don Matteo è in subbuglio: il Papa ha proposto al prete interpretato da Terence Hill di diventare addirittura cardinale. Il parroco dovrebbe quindi lasciare per sempre Spoleto e i suoi amici. Per tutti i cittadini si tratta di un duro colpo difficile da sopportare. L’unico modo per impedirlo è boicottare Don Matteo mettendolo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura. A guidare il tutto ci penserà il maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica, per divertenti momenti di ilarità. Inoltre, scopriremo se tra Anna e Marco sarà tutto finito, così come se Jordi (Pasquale Di Nuzzo) perdonerà Sofia (Maria Sole Pollio). Infine, le sorti del Capitano saranno appese ad un filo quando qualcuno le sparerà.

Nel finale dell’ultima puntata di Don Matteo 12 di oggi, 19 marzo, farà un’apparizione anche Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, il personaggio che interpreta nella fiction ‘Doc – Nelle tue mani’, che prenderà il via giovedì 26 marzo su Rai 1. Un vero e proprio crossover come già accaduto in passato con gli incontri con Suor Angela di Che Dio ci aiuti e con i protagonisti di Non dirlo al mio capo.

Abbiamo visto le anticipazioni e la trama della decima e ultima puntata di Don Matteo in onda stasera, 19 marzo 2020, su Rai 1. Per chi si fosse perso le precedenti puntate di Don Matteo 12, è possibile recuperarle in streaming e in modalità OnDemand tramite la piattaforma RaiPlay, disponibile su molti device come pc, smartphone, tablet e smart tv.