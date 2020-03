Don Matteo 12: la trama della decima e ultima puntata di stasera, 19 marzo

Don Matteo 12: la trama dell’ultima puntata

Questa sera su Rai 1 va in onda la decima e ultima puntata di Don Matteo 12. Il sacerdote interpretato da Terence Hill torna con nuove avventure e casi da risolvere stasera, giovedì 19 marzo 2020, per un finale di stagione davvero scoppiettante. La serie campione d’ascolti arriva così all’ultimo episodio e moti fan già si chiedono se ci sarà un Don Matteo 13. Vediamo insieme la trama dell’ultima puntata di stasera.

Don Matteo, la trama dell’ultima puntata: cosa succede

La decima puntata di oggi, giovedì 19 marzo 2020, vede Don Matteo alle prese con un nuovo caso da risolvere. Il titolo di quest’ultimo episodio è “Non desiderare la roba d’altri”, visto che tutte le puntate di questa dodicesima stagione sono incentrate su uno dei dieci comandamenti. Questa volta il prete interpretato da Terence Hill è chiamato a risolvere un caso davvero misterioso. Sergio La Cava trova infatti all’interno della sua casa il cadavere di una donna. Il Capitano sin da subito crede nella sua innocenza, mentre il pm Marco ha molti dubbi a riguardo e teme che invece Sergio stia nascondendo qualcosa.

Tra i tre infatti si è creato un triangolo morto particolare, anche a livello amoroso, di cui capiremo e sapremo qualcosa in più alla fine di quest’ultima puntata. Tra Anna e Marco sarà tutto finito veramente? Jordi alla fine perdonerà Sofia? Secondo la trama di Don Matteo 12 di stasera, 19 marzo, ci sarà parecchio subbuglio in canonica.

A Don Matteo, infatti, è arrivata un’importante proposta nientemeno che dal Papa, che gli chiede di diventare Cardinale. Sarebbe una grande occasione per lui, ma al tempo stesso significherebbe lasciare per sempre Spoleto e tutti i suoi amici. Proprio loro, a cominciare dal maresciallo Cecchini, non la prenderanno molto bene e faranno di tutto per escogitare un piano per far sì che Don Matteo resti al suo posto.

Cercheranno infatti di mettere il parroco più famoso della tv in cattiva luce agli occhi del Nunzio Apostolico giunto appositamente in città. Se non bastasse, il gruppo è già pronto a raggiungere addirittura il Papa a Roma per parlargli. Nel finale di quest’ultima puntata spazio a un’apparizione di Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, il personaggio che interpreta nella fiction ‘Doc – Nelle tue mani’, che prenderà il via giovedì 26 marzo su Rai 1.

Infine, le sorti del Capitano saranno appese ad un filo quando qualcuno le sparerà. Don Matteo 12 vi aspetta questa sera, giovedì 19 marzo 2020, dalle ore 21:25 su Rai 1 con la decima e ultima puntata della fiction con Terence Hill.