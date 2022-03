Doc – Nelle tue mani 2 streaming e diretta tv: dove vedere ultima puntata (finale stagione)

Stasera, giovedì 17 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava e ultima (finale di stagione) puntata di Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione della fiction tratta da una storia vera, raccontata in “ Meno dodidci” di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha cancellato dodici anni di memoria. A causa di questa amnesia, il dottor Fanti ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita. Dove vedere Doc – Nelle tue mani 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction con protagonista Luca Argentero va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Doc – Nelle tue mani 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming (e in differita, ondemand) tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Doc – Nelle tue mani 2, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda 16 episodi suddivisi in 8 puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):