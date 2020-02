Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato dopo la rottura con Paolo Ruffini: ecco chi è

Nuova love story per Diana Del Bufalo. L’attrice che ha da poco chiuso la sua relazione con Paolo Ruffini per via di un tradimento di lui, ha ritrovato la felicità con un nuovo uomo. Si tratta di Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi e a rivelarlo è Fanpage.it.

Una storia che ha preso il via, come anticipato anche da Dagospia, da poco più di un paio di mesi, quando tra i due sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Anche se stanno insieme solo da poco tempo, infatti, i due avrebbero già fatto la conoscenza delle rispettive famiglie in occasione delle festività natalizie.

Ma chi è Edoardo, di cui è possibile sentire la voce in una recente Instagram story della Del Bufalo? Fratello di Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, Edoardo compie 35 anni a novembre e non ha avuto esperienze sotto i riflettori, se non essere andato a trovare nella casa più spiata d’Italia sua sorella, ormai anni fa. Romano di Roma, il nuovo amore di Diana è un video maker e lavora anche come doppiatore. E ha un bellissimo rapporto con sua sorella, di cui ci sono testimonianze proprio sul profilo social del giovane dagli occhi azzurri.

Instagram/ Edoardo Tavassi e sua sorella Guendalina

La Del Bufalo, la cui storia con Ruffini andava avanti dal 2015, è stata molto male dopo la fine della loro relazione, soprattutto per via del tradimento del comico. Il suo post su Instagram, in cui comunicava di essersi lasciata, aveva commosso i fan: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano”.

Leggi anche:

Diana Del Bufalo a Verissimo: “Da Paolo Ruffini cinque anni di bugie. Ecco perché ci siamo lasciati”

Potrebbero interessarti Skianto, Fantastico Show: gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi Skianto, Fantastico Show: le anticipazioni della seconda puntata Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 20 febbraio 2020

Diana Del Bufalo a Verissimo parla della storia con Ruffini: “Le cose gravi le ha commesse lui”

Diana Del Bufalo e la telefonata con Paolo Ruffini: “Mi scuso se ha pensato che accettassi il poliamore”

Paolo Ruffini ha tradito Diana del Bufalo? Le gravi accuse di Vanya Stone