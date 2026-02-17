Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata, 17 febbraio

Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, va in onda la quinta puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

Episodio 11: Tutti si stringono in cordoglio attorno ad Alberto. Fois ha una visione che lo turba così tanto che il suo cuore cede e deve essere operato. Serenella scopre che Anna non è muta ma non parla perché è arrabbiata. Quando Virginia rientra in ospedale dopo qualche giorno d’assenza, Fausto nota subito che è stata picchiata, vuole aiutarla ma questo mette in crisi il rapporto con Roberta. Irma intanto è sopraffatta dal dolore e cerca vendetta.



Episodio 12: Dopo la paura e lo sparo, Delia e Alberto vengono tenuti in osservazione. Non è ancora l’alba quando Virginia scappa da Helmut e chiede asilo a Fausto. Ma quando Roberta si presenta a casa sua con la colazione ha una brutta sorpresa. Intanto Bruno deluso da suo padre ha intenzione di dare una svolta alla propria vita. Improvvisamente Delia ha un malore ma Alberto per una volta sarà impotente.

Cuori 3: il cast

In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.