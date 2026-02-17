Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:17
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata, 17 febbraio

Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, va in onda la quinta puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze.  Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

Episodio 11: Tutti si stringono in cordoglio attorno ad Alberto. Fois ha una visione che lo turba così tanto che il suo cuore cede e deve essere operato. Serenella scopre che Anna non è muta ma non parla perché è arrabbiata. Quando Virginia rientra in ospedale dopo qualche giorno d’assenza, Fausto nota subito che è stata picchiata, vuole aiutarla ma questo mette in crisi il rapporto con Roberta. Irma intanto è sopraffatta dal dolore e cerca vendetta.

Episodio 12: Dopo la paura e lo sparo, Delia e Alberto vengono tenuti in osservazione. Non è ancora l’alba quando Virginia scappa da Helmut e chiede asilo a Fausto. Ma quando Roberta si presenta a casa sua con la colazione ha una brutta sorpresa. Intanto Bruno deluso da suo padre ha intenzione di dare una svolta alla propria vita. Improvvisamente Delia ha un malore ma Alberto per una volta sarà impotente.

Cuori 3: il cast

In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 17 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 17 febbraio 2026
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 17 febbraio 2026 su La7
TV / Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 17 febbraio su Rete 4
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / Amici 25, nuovo crollo emotivo per Valentina: a rischio la partecipazione al serale
TV / Ascolti tv lunedì 16 febbraio: Cuori 3, Taratata, Olimpiadi Milano-Cortina
TV / Dove vedere la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini: cast, trama e curiosità
Ricerca