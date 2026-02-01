Icona app
TV

Cuori 3: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Cuori 3: trama, anticipazioni, cast, attori, quante puntate, episodi, location, streaming, Pilar Fogliati, Rai 1

Cuori 3 è la terza stagione dell’acclamata fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati che torna in onda in prima visione da domenica 1 febbraio 2026. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. Ma qual è la trama e quante puntate sono previste per Cuori 3? E il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Si riparte dal 1974, Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) convolano a nozze. I due desiderosi di un figlio dovranno però affrontare un segreto che Alberto non ha mai confessato a Delia: una donna, una cantante di night che arriva dal passato. Nel frattempo, i due protagonisti di Cuori 3 continuano il loro lavoro nel reparto di cardiologia dell’Ospedale Le Molinette di Torino dove, andato via il Dottor Corbara (interpretato da Pecci), ora c’è un nuovo primario: Luciano La Rosa (interpretato da Fausto Maria Sciarrappa) che destinerà i fondi del progetto di Delia a quelli di un altro progetto a cura del dottor Alberto Ferraris. Non mancheranno dunque i colpi di scena. Così come le new entry pronte ad arricchire le fila narrative della trama. Tra i nuovi personaggi ci sarà in corsia una nuova pneumologa e farà il suo ingresso anche il misterioso Gregorio Fois (interpretato da Giulio Scarpati). Si tratta di un sensitivo la cui figura è ispirata al noto sensitivo Gustavo Rol.

Cuori 3: il cast della serie

In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.

 Quante puntate

Quante puntate sono previste per Cuori 3? La terza stagione della fiction Rai Cuori (in onda dal 1° febbraio 2026 su Rai 1) è composta da 6 puntate (o prime serate), per un totale di 12 episodi. Appuntamento quindi dal 1 febbraio per sei domeniche in prima serata  su Rai 1. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 1 febbraio 2026
  • Seconda puntata: 8 febbraio 2026
  • Terza puntata: 15 febbraio 2026
  • Quarta puntata: 22 febbraio 2026
  • Quinta puntata: 1 marzo 2026
  • Sesta puntata: 8 marzo 2026

Streaming e tv

Dove vedere Cuori 3 in tv e streaming? Appuntamento in prima visione dal 1 febbraio 2026 alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
