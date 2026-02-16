Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 16 febbraio

Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, va in onda la quinta puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

Episodio 9: Mentre Delia prepara le valigie e lascia la casa, Alberto rassegna le dimissioni e decide di partire per una camminata in montagna con Olivia. Alle Molinette arriva un paziente nuovo con una vecchia conoscenza: il dottor Enrico Mosca. Quando il paziente però mostra alcune piaghe sospette tutto il reparto viene messo in quarantena. Al termine della giornata Ferruccio e Serenella sono stravolti e tutti i sacrifici che hanno fatto per bilanciare lavoro e famiglia presentano il conto.

Episodio 10: Luisa deve essere trasportata d’urgenza a Zurigo, Alberto starebbe per partire con lei ma Luciano lo blocca e lo implora di operare suo figlio che è improvvisamente peggiorato: è l’unico che può salvarlo. Serenella è in apprensione per la piccola Anna che sembra diventata muta e Ferruccio decide di ricorrere a estremi rimedi. Il primario del reparto di cardiochirurgia di Milano rifiuta il progetto di pacemaker nucleare e la situazione fra Helmut e Virginia precipita.

Cuori 3: il cast

In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.