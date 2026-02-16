Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 16 febbraio

Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, va in onda la quinta puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze.  Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

Episodio 9: Mentre Delia prepara le valigie e lascia la casa, Alberto rassegna le dimissioni e decide di partire per una camminata in montagna con Olivia. Alle Molinette arriva un paziente nuovo con una vecchia conoscenza: il dottor Enrico Mosca. Quando il paziente però mostra alcune piaghe sospette tutto il reparto viene messo in quarantena. Al termine della giornata Ferruccio e Serenella sono stravolti e tutti i sacrifici che hanno fatto per bilanciare lavoro e famiglia presentano il conto.

Episodio 10: Luisa deve essere trasportata d’urgenza a Zurigo, Alberto starebbe per partire con lei ma Luciano lo blocca e lo implora di operare suo figlio che è improvvisamente peggiorato: è l’unico che può salvarlo. Serenella è in apprensione per la piccola Anna che sembra diventata muta e Ferruccio decide di ricorrere a estremi rimedi. Il primario del reparto di cardiochirurgia di Milano rifiuta il progetto di pacemaker nucleare e la situazione fra Helmut e Virginia precipita.

Cuori 3: il cast

In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5
TV / Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5
TV / Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Taratata streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 febbraio 2026
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Stefano De Martino, chi è e cosa fa la sorella Adelaide
TV / Ascolti tv domenica 15 febbraio: Cuori 3, Chi vuol essere milionario, Le Iene
TV / Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 20 febbraio: Odile distrutta
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Ricerca