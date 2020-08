Council of Dads: quante puntate sono, durata e quando finisce

COUNCIL OF DADS QUANTE PUNTATE – A partire da domenica 16 agosto 2020, va in onda su Canale 5 la nuova serie della NBC Council of Dads. La fiction racconta la storia di una famiglia che nel frangente della malattia del capofamiglia Scott (Tom Everett Scott) trova sostegno e conforto in un composito gruppo di amici. Motore del racconto, la ricerca di una guida spirituale per i figli, dopo l’amara scoperta del padre di avere un cancro in fase terminale. Ma da quante puntate è composto Council of Dads e quanto dura? Fin quando andrà in onda?

Tutto quello che c’è da sapere su Council of Dads

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la fiction Council of Dads? La serie tv inizia su Canale 5 domenica 16 agosto 2020 con la messa in onda dei primi quattro episodi. Dopodiché la serie proseguirà in seconda serata, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. In tutto sono previste 10 puntate. La NBC, dopo questa prima stagione, ha deciso di non rinnovarla, per cui non ci sarà Council of Dads 2.

La trama completa

Durata

Ma quanto dura ogni episodio di Council of Dads? La durata è di circa 50 minuti. In tutto sono previste 10 puntate, ma dopo il lancio in prime-time il 16 agosto, la serie proseguirà in seconda serata. Nel corso della prima serata verranno trasmessi quattro episodi.

Il cast della serie: attori e personaggi

Council of Dads: quando va in onda e quando finisce

Ma quando vanno in onda le puntate e quando finisce Council of Dads? La prima e unica stagione – come già detto – parte da domenica 16 agosto 2020 in prima serata su Canale 5. Dopo il lancio in prima serata, le restanti puntate andranno in onda in seconda serata. Non c’è ancora un calendario ufficiale della messa in onda, ma possiamo ipotizzare che la serie venga suddivisa in tre serate. Nella prima, il 16 agosto dalle 21,25, la messa in onda dei primi quattro episodi, il secondo appuntamento potrebbe essere il 30 agosto e l’ultimo il 6 settembre. Ricordiamo infatti che il 23 agosto su Canale 5 ci sarà la finale di Champions League:

Prima puntata – domenica 16 agosto 2020 episodi 1, 2, 3 e 4

Seconda puntata – domenica 30 agosto 2020 episodi 5, 6, 7 e 8

Terza puntata– domenica 6 settembre 2020 episodi 9 e 10

ATTENZIONE: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni.

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto durata e quando finisce Council of Dads, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate vanno in onda in prima visione da oggi – 16 agosto 2020 – su Canale 5. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma di Mediaset Play.

