Council of Dads – Il consiglio dei papà, il cast della serie tv su Canale 5

Council of Dads – Il consiglio dei papà, il cast della serie tv

Council of Dads è la nuova serie tv in onda su Canale 5 da stasera, 16 agosto 2020, e composta da 10 puntate: nel cast tanti attori celebri come Tom Everett Scott nei panni del protagonista, Scott Perry, che scopre di avere un cancro allo stadio terminale. La serie è prodotta dalla coppia Joan Rater e Tony Phelan, già ideatori del fortunato medical drama Grey’s Anatomy e si basa sull’omonimo bestseller di Bruce Feiler, pubblicato nel 2010. Ma qual è il cast di Council of Dads? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere su Council of Dads

Council of Dads cast: attori e personaggi

La serie prodotta dalla NBC va in onda con i primi quattro episodi su Canale 5 in prima serata dalle 21.25. I restanti episodi verranno trasmessi in seconda serata. Council of Dads racconta la storia di una famiglia che nel frangente della malattia del capofamiglia Scott (Tom Everett Scott) trova sostegno e conforto in un composito gruppo di amici. Motore del racconto, la ricerca di una guida spirituale per i figli, dopo l’amara scoperta del padre di avere un cancro in fase terminale.

La trama completa

Nel ruolo del protagonista troviamo Tom Everett Scott, noto al grande pubblico prima con il ruolo del detective Russell Clarke nella serie Southland e poi con il personaggio di David nel musical cinematografico campione di incassi La La Land. Del cast fanno parte anche Emjay Anthony (Theo Perry); Blue Chapman (JJ Perry); Thalia Tran (Charlotte Perry); Michele Weaver (Luly Perry); Steven Silver (Evan Norris). Da segnalare, inoltre, la colonna sonora composta da classici della Windham Hill Records e le riprese, realizzate nella cornice di Savannah e Tybee Island, in Georgia.

Tra gli attori più celebri Clive Standen, conosciuto per aver prestato il volto all’ambiguo Rollo Lothbrok nel drama storico Vikings, e Sarah Wayne Callies, che ha trovato la grande popolarità proprio con due personaggi dei telefilm molto amati: la dottoressa Sara Tancredi in Prison Break e Lori Grimes in The Walking Dead. Da sottolineare la presenza del giovanissimo e talentuoso attore transgender Blue Chapman nel ruolo di JJ Perry, figlio transessuale di Scott e Robin. Ecco l’elenco completo degli attori di Council of Dads e i relativi personaggi.

Dott.ssa Robin Perry, interpretata da Sarah Wayne Callies.

Scott Perry, interpretato da Tom Everett Scott.

Anthony Lavelle, interpretato da Clive Standen: il migliore amico di Scott, uno chef e un membro del consiglio dei papà.

Dottor Oliver Post, interpretato da J. August Richards: il migliore amico di Robin dai tempi della scuola di medicina e membro del consiglio dei papà.

Luly Perry, interpretata da Michele Weaver: figlia di Scott, che ha cresciuto come padre single per otto anni prima di incontrare Robin.

Theo Perry, interpretato da Emjay Anthony: il figlio di Scott e Robin.

Charlotte Perry, interpretata da Thalia Tran: figlia adottiva di Scott e Robin di origine cinese.

JJ Perry, interpretato da Blue Chapman: il figlio di sette anni transgender di Scott e Robin, che era assegnata alla nascita come donna.

Evan Norris, interpretato da Steven Silver: marito di Luly.

Larry Mills, interpretato da Michael O’Neill: amico di Scott e membro del consiglio dei papà.

Il family drama è un adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Bruce Feiler, ed è firmato dai coniugi Joan Rater e Tony Phelan, già ideatori di “Grey’s Anatomy”. Appuntamento su Canale 5 dal 16 agosto 2020 in prima serata.

