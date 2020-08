Council of Dads, la trama della serie tv su Canale 5

Questa sera, 16 agosto 2020, va in onda in prima serata su Canale 5 Council of Dads, la nuova serie della NBC trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset con i primi quattro episodi in prima serata, poi la serie proseguirà in seconda serata. Ma qual è la trama di Council of Dads? Di cosa parla? Scopriamolo insieme.

Trama: di cosa parla

Al centro di Council of Dads, una famiglia che nel frangente della malattia del capofamiglia Scott (Tom Everett Scott) trova sostegno e conforto in un composito gruppo di amici. Motore del racconto, la ricerca di una guida spirituale per i figli, dopo l’amara scoperta del padre di avere un cancro in fase terminale. Decide così di creare un consiglio dei papà composto dai suoi tre più cari amici per sostituirlo nel ruolo di padre quando lui non ci sarà più, aiutando sua moglie Robin a crescere i loro cinque adorati figli. Dopo la prematura scomparsa di Scott, nascerà un’affiatata famiglia allargata pronta ad affrontare insieme le difficoltà della vita.

Il cast della serie: attori e personaggi

Il trio di amici che accetta la proposta di Scott è composto dall’amico di una vita Anthony Lavelle (Clive Standen), il suo sponsor degli Alcolisti Anonimi Larry Mills (Michael O’Neill) e Oliver Post (J. August Richards), suo oncologo nonché migliore amico di sua moglie. Un romanzo familiare in chiave moderna, che, con i toni del drama, racconta una storia nella quale è facile ritrovarsi. Una storia commovente che però non ha convinto del tutto, tanto che la NBC ha deciso di non rinnovarla per una seconda stagione.

La serie ha visto il coinvolgimento, in qualità di produttore, di Jerry Bruckheimer, che ha al suo attivo i grandi successi di Flashdance, Top Gun, Armageddon, Black Hawk Down, Pearl Harbor, Beverly Hills Cop, Bad Boys e Pirati dei Caraibi. Da segnalare, inoltre, la colonna sonora composta da classici della Windham Hill Records e le riprese, realizzate nella cornice di Savannah e Tybee Island, in Georgia. Dopo il lancio in prime-time, Council of Dads proseguirà in seconda serata. Appuntamento quindi da stasera, 16 agosto 2020, alle 21.25 su Canale 5.

