Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Cornetto Battiti Live Compilation 2025: le anticipazioni (cantanti e scaletta) del Best Of

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Cornetto Battiti Live Compilation 2025: le anticipazioni (cantanti e scaletta) del Best Of

Questa sera, lunedì 1 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la puntata Compilation di Cornetto Battiti live 2025, una sorta di Best of della stagione appena conclusa dello show musicale dell’estate con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis. Sul palco tutti i grandi artisti della musica del momento e gli autori dei più popolari tormentoni estivi. Le tappe saranno le più belle location della Puglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cantanti e scaletta)

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, il programma offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Nel corso della serata si alterneranno: Achille Lauro, Annalisa, Olly, Negramaro, Alfa, Gigi D’Alessio, Fedez, Irama, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Clara, The Kolors, Tananai, Boomdabash, Loredana Bertè, Anna, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt, Coez, Coma_Cose, Emis Killa, Luchè, Lorella Cuccarini con Riki, Rkomi, Capo Plaza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Gaia e TrigNO. Ad accompagnare gli artisti, il corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

Streaming e tv

Dove vedere Cornetto Battiti Live 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30 ogni lunedì dal 7 luglio 2025. In streaming su Mediaset Infinity, dove potrete recuperare in qualsiasi momento le esibizioni grazie alla funzione on demand.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 settembre 2025
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Champagne – Peppino di Capri: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 settembre 2025
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Champagne – Peppino di Capri: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv domenica 31 agosto: Imma Tataranni 3, La notte nel cuore
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 31 agosto 2025, su Rai 3
TV / Tu la conosci Claudia?: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 13esima puntata
Ricerca