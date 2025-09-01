Cornetto Battiti Live Compilation 2025: le anticipazioni (cantanti e scaletta) del Best Of

Questa sera, lunedì 1 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la puntata Compilation di Cornetto Battiti live 2025, una sorta di Best of della stagione appena conclusa dello show musicale dell’estate con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis. Sul palco tutti i grandi artisti della musica del momento e gli autori dei più popolari tormentoni estivi. Le tappe saranno le più belle location della Puglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cantanti e scaletta)

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, il programma offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Nel corso della serata si alterneranno: Achille Lauro, Annalisa, Olly, Negramaro, Alfa, Gigi D’Alessio, Fedez, Irama, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Clara, The Kolors, Tananai, Boomdabash, Loredana Bertè, Anna, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt, Coez, Coma_Cose, Emis Killa, Luchè, Lorella Cuccarini con Riki, Rkomi, Capo Plaza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Gaia e TrigNO. Ad accompagnare gli artisti, il corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

Streaming e tv

Dove vedere Cornetto Battiti Live 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30 ogni lunedì dal 7 luglio 2025. In streaming su Mediaset Infinity, dove potrete recuperare in qualsiasi momento le esibizioni grazie alla funzione on demand.