Cornetto Battiti Live 2025: conduttori, cantanti, ospiti, cast, quante puntate, location, a che ora inizia, scaletta e streaming

Da lunedì 7 luglio 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Cornetto Battiti live 2025, la nuova stagione dello show musicale dell’estate con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis. Sul palco tutti i grandi artisti della musica del momento e gli autori dei più popolari tormentoni estivi. Le tappe saranno le più belle location della Puglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, conduttori e novità

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale. Le hit che faranno da colonna sonora all’estate 2025, le nuove promesse esplose quest’anno e i fenomeni virali che fanno ballare generazioni diverse. Un mix reso ancora più coinvolgente da una produzione spettacolare: un palco largo 32 metri, con oltre 650 proiettori e 390 metri quadri di led ad alta risoluzione, e le coreografie di un corpo di ballo di primo livello che trasformeranno ogni esibizione in show.

Questa edizione sarà anche la più immersiva di sempre, grazie ad un ulteriore novità: “Casa Battiti”, un’oasi esclusiva creata nel cuore del backstage, un music resort che si sviluppa su una superficie di 272 metri quadri interni e 350 metri quadri di spazi esterni, tra cui una piscina da 6×3 metri. Una struttura dal design moderno e mediterraneo. Un luogo pensato per artisti, talent, content creator e influencer, dove nascono contenuti spontanei, programmi radiotelevisivi, format digitali, interviste esclusive, talk, brunch musicali e incontri inattesi.

Cornetto Battiti Live 2025: cantanti, cast, artisti, ospiti

Tantissimi i cantanti previsti nel cartellone di Cornetto Battiti Live 2025. Nello specifico: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Alexia, Anna, Anna Tatangelo, Annalisa, Aka 7EVEN, Arianna, Baby K, Benji & Fede, BigMama, bnkr44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Clara, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Dani Faiv, Eiffel 65, EL MA, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Irene Grandi, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Joan Thiele, Joshua, LDA, Leo Gassmann, Levante, Lorella Cuccarini, Loredana Bertè, Luchè, Ludwig & Sabrina Salerno, Michele Bravi, Mida, MV Killa, Negramaro, Ofenbach, Olly, Orietta Berti & FuckYourClique, Paola Iezzi, Petit, Planet Funk, Riki, Rkomi, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, Sayf, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tony Hadley, Tormento, Venerus, Vida Loca, Willie Peyote. Dal cast di “Amici” di Maria De Filippi arriveranno, inoltre, il vincitore dell’edizione 2025, il ballerino Daniele Doria, e i cantanti Antonia, Chiamamifaro, Luk3, Nicolò Filippucci, trigNO.

E i ballerini di Cornetto Battiti Live 2025? Il corpo di ballo sarà composto dagli allievi del talent show Amici.

Cornetto Battiti Live 2025: quante puntate

Quante puntate sono previste per Cornetto Battiti Live 2025? Appuntamento su Canale 5 dal 7 luglio 2025 con Ilary Blasi e Alvin. In tutto sono previste cinque puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare).

Prima puntata: lunedì 7 luglio 2025

Seconda puntata: lunedì 14 luglio 2025

Terza puntata: lunedì 21 luglio 2025

Quarta puntata: lunedì 28 luglio 2025

Quinta puntata: lunedì 4 agosto 2025

Streaming e tv

Dove vedere Cornetto Battiti Live 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30 ogni lunedì dal 7 luglio 2025. In streaming su Mediaset Infinity, dove potrete recuperare in qualsiasi momento le esibizioni grazie alla funzione on demand.