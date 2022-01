Conferenza stampa Draghi oggi streaming e diretta tv: dove vederla | 10 gennaio 2022

Oggi, lunedì 1o gennaio 2022, il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà una conferenza stampa per spiegare agli italiani le ultime decisioni intraprese dal governo nella lotta al Covid attraverso l’ultimo decreto anti-Coronavirus: ma dove è possibile vederla? Di seguito tutte le informazioni su come si può seguire la conferenza stampa sia in televisione, che in streaming.

In tv

Le principali emittenti seguiranno la conferenza in diretta. In particolare tutti i canali all news la seguiranno live: basta sintonizzarsi ad esempio, su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Possibile infine uno speciale su La7 e su Rai 1 con uno speciale del TgLa7 e del Tg1. L’orario della conferenza stampa è previsto per le ore 18.00.

Conferenza stampa Draghi, dove vederla in streaming live

Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa sul Green Pass sarà disponibile sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.