Con il cuore, nel nome di Francesco streaming e diretta tv: dove vedere l’evento da Assisi

Questa sera, venerdì 10 giugno 2022, va in onda in diretta dalla piazza di Assisi l’appuntamento con lo spettacolo Con il cuore, nel nome di Francesco. Giunto alla ventesima edizione, lo spettacolo è condotto ancora una volta da Carlo Conti. Si tratta di uno show il cui obiettivo è raccogliere fondi per aiutare le mense francescane. Ma quest’anno, a causa della guerra in Ucraina, come ha specificato Carlo Conti gli aiuti sono destinate anche ai frati francescani di Leopoli. Tanti gli ospiti attesi sul palcoscenico, soprattutto cantanti come Nek, Al Bano, Malika Ayane e Francesco Gabbani, ma anche artisti come Raoul Bova. Quest’ultimo di recente ha debuttato come protagonista di Don Matteo 13, prendendo il posto di Terence Hill. Ma dove vedere Con il cuore, nel nome di Francesco in diretta TV e live streaming?

In TV

Come già anticipato, Con il cuore, nel nome di Francesco va in onda in prima serata e in diretta dalla piazza di Assisi venerdì 10 giugno 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire l’evento solidale in diretta TV è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 101.

Con il cuore, nel nome di Francesco streaming

Ma non solo TV. Si può seguire l’evento solidale anche in live streaming. Come fare? Semplice: basterà accedere a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione dalla Rai a titolo gratuito. Tutto ciò che occorre è effettuare un login, oppure registrazione se è la prima volta che accedete alla piattaforma. Una volta effettuato l’accesso potrete scegliere il canale da seguire in diretta, in questo caso Rai 1, dal menù a tendina che troverete a portata di click in alto a sinistra. RaiPlay è disponibile sia via desktop che tramite app.