Con il cuore, nel nome di Francesco: conduttore, ospiti, durata e streaming

Questa sera, venerdì 10 giugno 2022, torna l’appuntamento in prima serata con Con il cuore, nel nome di Francesco. Il programma va in onda su Rai 1 in diretta da Assisi, la patria di San Francesco, e l’obiettivo della serata è raccogliere fondi da destinare ai poveri che soffrono nel mondo. Un evento solidale, trasmesso in prima serata sul canale principale di Viale Mazzini. Ma chi conduce e chi sono gli ospiti? Vediamo insieme tutte le novità.

Conduttore e ospiti

L’appuntamento con il programma Con il cuore, nel nome di Francesco torna integralmente dopo due edizioni fortemente penalizzate dal Covid-19. Il grande concerto si svolge nella piazza di Assisi e a condurre è ancora una volta Carlo Conti. Come ogni anno, anche per il 2022 sono stati coinvolti degli ospiti. Si tratta di cantanti che si esibiranno con più di un brano ciascuno regalando al pubblico una sorta di mini concerto. Come riporta TVBlog, tra gli ospiti della serata spiccano Nek, Francesco Gabbani, Malika Ayane, Al Bano e anche Raoul Bova. Sì, non si tratta di un cantante ma di un attore che di recente ha fatto il suo ingresso come protagonista in Don Matteo 13.

Con il cuore, nel nome di Francesco: quanto dura

Quanto dura Con il cuore, nel nome di Francesco? Il programma va in onda su Rai 1 venerdì 10 giugno 2022 alle ore 21:25 e dura circa due ore e mezza. La fine infatti è prevista intorno alle 23:55, poco prima della messa in onda del TG1 Sera.

Streaming e TV

Ma dove vedere Con il cuore, nel nome di Francesco in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, l’evento viene trasmesso in prima serata su Rai 1 venerdì 10 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire il concerto in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona sia via desktop che tramite app.