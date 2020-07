Come sorelle: trama e cast della terza puntata

Questa sera, 22 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Come sorelle, la nuove serie tv turca che Canale 5 propone quest’estate in prima serata. Stasera le protagoniste, dopo aver ucciso Tekin (Yurdaer Okur), dovranno vedersela con le conseguenze delle loro azioni, ma anche con la verità sulla loro famiglia. Ma vediamo insieme la trama e il cast della terza puntata di Come sorelle.

Trama terza puntata

Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin, ma viene poi rilasciato per mancanza di prove, ma con l’obbligo di non lasciare la città per nessun motivo al mondo. Cahide decide di scendere a patti con Cemal: lo sposerà a patto che lui stia lontano dalle sue figlie. L’accordo però non andrà in porto, Gulistan avverte Cahide che Cemal non ha alcuna intenzione di separarsi dalle ragazze e per lei dunque l’accordo è nullo. Intanto, Azra e Cilem s’incontrano per caso in un ristorante a Izmir e Cilem le promette vendetta. Ipek, con l’aiuto di Refik, è certa di poter pagare la prima rata del debito contratto dal marito Tekin prima che morisse. Cemal, però, per farla pagare a Cahide, manda in fumo tutto l’olio che doveva essere venduto appiccando un incendio. Ipek a quel punto è disperata.

Come sorelle: il cast

Abbiamo visto la trama di Come sorelle, ma qual è il cast completo della serie tv in onda oggi su Canale 5 con la seconda puntata? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar; Emre Kınay interpreta Cemal Karalar; Sevda Erginci interpreta İpek Gencer; Seçkin Özdemir interpreta Sinan Malik; Elifcan Ongurlar interpreta Çilem Akan; Melis Sezen interpreta Deren Kutlu; Özge Özacar interpreta Azra Yılmaz; Burak Yamantürk interpreta Kenan Soykan; Burak Çelik interpreta Mahir Denizhan; Melih Selçuk interpreta Refik; Renan Bilek interpreta Komiser Akif; Hülya Duyar interpreta Afet; Çiçek Acar interpreta Gülistan; Burak Demir interpreta Okan; Yurdaer Okur interpreta Tekin Malik.

Streaming e tv

Dove vedere Come sorelle in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 22 luglio 2020 – con la terza puntata in diretta tv su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

