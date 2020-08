Come sorelle: trama e cast della sesta puntata

Questa sera, 14 agosto 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Come sorelle, la nuove serie tv turca che Canale 5 propone quest’estate in prima serata. Stasera le protagoniste, dopo aver ucciso Tekin (Yurdaer Okur), dovranno vedersela con le conseguenze delle loro azioni, ma anche con la verità sulla loro famiglia. Ma vediamo insieme la trama e il cast della sesta puntata di Come sorelle.

Trama sesta puntata

Nella puntata che va in onda questa sera, Azra uscirà allo scoperto. La ragazza racconterà la sua storia alle “sorelle”, che reagiranno in modo inaspettato. Azra dirà tutto anche a Mehir, che dovrà decidere se dichiararle cosa prova per lei. Cahide scoprirà la verità sull’omicidio di Tekin tramite Cemal e sarà un duro colpo per la donna. Cemal tenterà di approfittare della situazione.

Dall’altra parte, le tre ragazze (Ipek, Deren e la vera Cilem) decidono di incontrare Cahide. Ma durante la cena con la loro madre, le loro emozioni saranno molto diverse. Mentre Cahide dovrà confrontarsi con le tre figlie, che desiderano conoscere la verità sul loro padre, Cemal giocherà la sua ultima carta. L’uomo, infatti, tenterà il tutto e per tutto per convincere Cahide a sposarlo. Infine, Deren si troverà costretta a fare i conti con i propri sentimenti per Kenan, mentre Ipek sarà in difficoltà con Sinan. Infatti, il segreto delle tre sorelle non sarà più al sicuro.

Come sorelle: il cast

Abbiamo visto la trama di Come sorelle, ma qual è il cast completo della serie tv in onda oggi su Canale 5 con la sesta puntata? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar; Emre Kınay interpreta Cemal Karalar; Sevda Erginci interpreta İpek Gencer; Seçkin Özdemir interpreta Sinan Malik; Elifcan Ongurlar interpreta Çilem Akan; Melis Sezen interpreta Deren Kutlu; Özge Özacar interpreta Azra Yılmaz; Burak Yamantürk interpreta Kenan Soykan; Burak Çelik interpreta Mahir Denizhan; Melih Selçuk interpreta Refik; Renan Bilek interpreta Komiser Akif; Hülya Duyar interpreta Afet; Çiçek Acar interpreta Gülistan; Burak Demir interpreta Okan; Yurdaer Okur interpreta Tekin Malik.

Streaming e tv

Dove vedere Come sorelle in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 14 agosto 2020 – con la quinta puntata in diretta tv su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

