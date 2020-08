Come sorelle 2 si farà? Il futuro della soap opera, anticipazioni e cast

Questa sera, 26 agosto 2020, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Come sorelle, la soap opera turca che ha riscontrato un buon successo di pubblico anche in Italia. I tanti fan però ora si stanno chiedendo: Come sorelle 2 ci sarà? Lo diciamo subito, una risposta certa al momento non c’è. Consultando il sito ufficiale del network che distribuisce Sevgili Geçmis (titolo originale di Come Sorelle) che è Star TV, non abbiamo conferme a riguardo. La tabella riepilogativa della soap mostra solo 8 episodi completati. Questo non significa che non ci possa essere Come Sorelle 2 stagione in cantiere. In attesa di conferme ufficiali i fan della soap possono guardare tanti contenuti extra. Sono più di cento i video a disposizione su Star TV. Purtroppo però potrebbero non essere visibili in Italia.

Come sorelle: il cast

Abbiamo visto se ci sarà o meno la seconda stagione di Come sorelle, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar; Emre Kınay interpreta Cemal Karalar; Sevda Erginci interpreta İpek Gencer; Seçkin Özdemir interpreta Sinan Malik; Elifcan Ongurlar interpreta Çilem Akan; Melis Sezen interpreta Deren Kutlu; Özge Özacar interpreta Azra Yılmaz; Burak Yamantürk interpreta Kenan Soykan; Burak Çelik interpreta Mahir Denizhan; Melih Selçuk interpreta Refik; Renan Bilek interpreta Komiser Akif; Hülya Duyar interpreta Afet; Çiçek Acar interpreta Gülistan; Burak Demir interpreta Okan; Yurdaer Okur interpreta Tekin Malik.

Streaming e tv

Dove vedere Come sorelle in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in prima visione su Canale 5. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

