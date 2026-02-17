Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Colpa dei sensi, la nuova fiction Mediaset diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e che vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmesso ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Ma dove vedere Colpa dei sensi in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione su Canale 5 per tre puntate dal 30 gennaio 2026 alle ore 21.30, subito dopo La ruota della fortuna.

Colpa dei sensi streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming su Mediaset Infinity, anche on demand in qualsiasi momento.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming, ma quante puntate sono previste per Colpa dei sensi? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 30 gennaio 2026 alle ore 21.30. La serie è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmessa ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 30 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 10 febbraio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 17 febbraio 2026 OGGI
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
