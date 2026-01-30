Colpa dei sensi: la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik su Canale 5. Trama, cast, attori, quante puntate, regia, episodi, durata, a che ora inizia, orario, quando finisce, location, streaming

Colpa dei sensi è la nuova attesissima serie di Canale 5 in onda in prima serata da venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21.30, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. La regia è di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Gabriel Garko è noto al grande pubblico per alcune collaborazioni storiche con Mediaset come L’onore e il rispetto e Il bello delle donne. Ma qual è la trama, il cast e tutte le informazioni su Colpa dei sensi? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Al centro del racconto c’è la vita apparentemente tranquilla dei coniugi Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili), sconvolta dal ritorno ad Ancona di Davide (Gabriel Garko). L’uomo, ex fidanzato di Laura e miglior amico di Enrico, aveva deciso di lasciare la città in seguito alla tragica morte di sua madre per mano del padre, a suo tempo condannato e incarcerato. Il dubbio che il genitore non fosse il reale colpevole porta Davide a cercare nuove risposte sia nel passato, complicato da decifrare, sia nel presente in cui ormai tante cose sono cambiate. Laura lo aiuta, lo supporta, rivive con lui vecchie emozioni. La loro vicinanza farà riaccendere una passione mai sopita, mettendo in moto una serie di eventi inaspettati, dove segreti e verità nascoste verranno alla luce, con l’aiuto di Tommaso (Francesco Venditti), brillante poliziotto e marito di Viola (Giorgia Würth), la migliore amica di Laura.

Colpa dei sensi: il cast della serie

Dopo aver mostrato di essere una coppia affiatata nel 2024 in Se potessi dirti addio, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a recitare insieme in Colpa dei sensi, una nuova avvincente fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda in prima visione su Canale 5 dal 30 gennaio 2026. Nel ruolo del protagonista Davide troviamo Gabriel Garko, in quello di suo padre, c’è Ricky Tognazzi. Anna Safroncik è invece Laura mentre Enrico è interpretato da Tommaso Basili. Accanto a loro ci sono Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi. Con Se potessi dirti addio Gabriel Garko era tornato a recitare dopo un periodo di assenza durante il quale aveva affrontato un percorso personale in cui c’era stato il coming out, la co-conduzione nel 2016 del festival di Sanremo con Carlo Conti e la partecipazione a Ballando con le stelle. Ora con Colpa dei sensi il suo grande ritorno da protagonista in una fiction Mediaset, dove torna a formare l’affiatata coppia con Anna Safroncik.

Location

Dove è stata girata la fiction Colpa dei sensi? La serie è stata girata nelle Marche, in particolare in città stupende come Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone. “Ho conosciuto le Marche in vacanza, le ho scoperte come una grande scenografia a cielo aperto dove puoi lavorare in location vicine e diversissime, dal mare alla montagna attraversando paesaggi, storia, arte e tradizioni di notevole spessore culturale e di grande bellezza. Qui, oltre ad una calorosa accoglienza, abbiamo trovato anche una grande professionalità nelle maestranze locali, un valore fondamentale per una produzione”, ha spiegato Ricky Tognazzi.

Colpa dei sensi: quante puntate

Quante puntate sono previste per Colpa dei sensi? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 30 gennaio 2026 alle ore 21.30. La serie è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmessa ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 30 gennaio 2026

Seconda puntata: 6 febbraio 2026

Terza puntata: 13 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Colpa dei sensi in tv e streaming? Appuntamento per tre venerdì in prima serata su Canale 5 dal 30 gennaio 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.