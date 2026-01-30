Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Colpa dei sensi è la nuova fiction di Canale 5 diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e che vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmesso ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Ma dove vedere Colpa dei sensi in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione su Canale 5 ogni venerdì sera per tre puntate dal 30 gennaio 2026 alle ore 21.30, subito dopo La ruota della fortuna.

Colpa dei sensi streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming su Mediaset Infinity, anche on demand in qualsiasi momento.

Quante puntate

