Perché Colpa dei sensi non va in onda stasera: il motivo del cambio di programmazione su Canale 5

Perché Colpa dei sensi non va in onda questa sera, 6 febbraio 2026, su Canale 5 in prima visione? La popolare fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik non va in onda come inizialmente previsto oggi, venerdì. Per quale motivo? Mediaset ha deciso di non programmare la serie contro la seguitissima cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che verrà trasmessa questa sera da Rai 1.

Per questo oggi non va in onda Colpa dei sensi. Al suo posto in prima serata su Canale 5 una nuova puntata della soap Io sono Farah, in onda subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna.

Quando torna

Ma quando torna in onda Colpa dei sensi? I fan della fiction con Gabriel Garko dovranno pazientare qualche giorno. L’appuntamento è infatti programmato per martedì 10 febbraio, giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la dizi Io Sono Farah. Le due fiction dunque si sono momentaneamente invertite. Ricapitolando, questa sera – 6 febbraio – c’è Io sono Farah, mentre il 10 febbraio torna Colpa dei sensi.