Colpa dei sensi: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Colpa dei sensi? Appuntamento in prima visione su Canale 5 ogni venerdì sera alle ore 21.30 subito dopo La ruota della fortuna per tre settimane a partire dal 30 gennaio 2026. La serie, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmessa ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 30 gennaio 2026

Seconda puntata: 6 febbraio 2026

Terza puntata: 13 febbraio 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Colpa dei sensi? Appuntamento in prima visione dal 30 gennaio 2026 alle ore 21.30 su Canale 5 con Gabriel Garko e Anna Safroncik. In tutto sono previste tre prime serate. Ogni serata è composta da due episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. La durata complessiva è dunque di due ore. Appuntamento subito dopo La ruota della fortuna e fino a circa mezzanotte, considerando anche la pubblicità.

Streaming e tv

Dove vedere Colpa dei sensi in tv e streaming? Appuntamento per tre venerdì in prima serata su Canale 5 dal 30 gennaio 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.