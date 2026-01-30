Colpa dei sensi: il cast (attori e personaggi) della serie

Qual è il cast di Colpa dei sensi? La nuova fiction di Canale 5 diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmesso ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata.

Dopo aver mostrato di essere una coppia affiatata nel 2024 in Se potessi dirti addio, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a recitare insieme in Colpa dei sensi, una nuova avvincente fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda in prima visione su Canale 5 dal 30 gennaio 2026. Nel ruolo del protagonista Davide troviamo Gabriel Garko, in quello di suo padre, c’è Ricky Tognazzi. Anna Safroncik è invece Laura mentre Enrico è interpretato da Tommaso Basili. Accanto a loro ci sono Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi. Con Se potessi dirti addio Gabriel Garko era tornato a recitare dopo un periodo di assenza durante il quale aveva affrontato un percorso personale in cui c’era stato il coming out, la co-conduzione nel 2016 del festival di Sanremo con Carlo Conti e la partecipazione a Ballando con le stelle. Ora con Colpa dei sensi il suo grande ritorno da protagonista in una fiction Mediaset, dove torna a formare l’affiatata coppia con Anna Safroncik.

Location

Dove è stata girata la fiction Colpa dei sensi? La serie è stata girata nelle Marche, in particolare in città stupende come Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone. “Ho conosciuto le Marche in vacanza, le ho scoperte come una grande scenografia a cielo aperto dove puoi lavorare in location vicine e diversissime, dal mare alla montagna attraversando paesaggi, storia, arte e tradizioni di notevole spessore culturale e di grande bellezza. Qui, oltre ad una calorosa accoglienza, abbiamo trovato anche una grande professionalità nelle maestranze locali, un valore fondamentale per una produzione”, ha spiegato Ricky Tognazzi.

Colpa dei sensi: quante puntate

Quante puntate sono previste per Colpa dei sensi? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 30 gennaio 2026 alle ore 21.30. La serie è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmessa ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Ecco la programmazione completa.