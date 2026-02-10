Icona app
TV

Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

di Anton Filippo Ferrari
Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 10 febbraio

Questa sera, venerdì 10 febbraio 2026, alle ore 21.30 subito dopo La ruota della fortuna va in onda in prima visione su Canale 5 la prima puntata di Colpa dei sensi, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e che vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmesso ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

L’anello recapitato a Lidia spiazza il figlio Enrico. L’uomo, senza pensarci due volte, si reca al casale. Intende affrontare Davide. Tra i due amici scoppia la tensione, ma Loris interviene e prova a placare gli animi. Proseguono le indagini del colonnello per scoprire chi abbia ucciso sua madre. Davide riesce a ottenere un primo importante risultato.

Davide D’Amico scopre chi era l’amante della madre. Chiede a Laura di accompagnarlo a Fermo per fare delle verifiche e avere la conferma delle sue ipotesi. Tuttavia, i due si accorgono che qualcuno li sta seguendo. Laura, poco dopo, ha un malore e desta grande preoccupazione. La sua migliore amica, Viola, si prende cura di lei e l’accompagna a fare un consulto medico per comprendere la causa che l’ha portata a sentirsi male. Enrico, dopo avere appreso del malore, si insospettisce e impone alla moglie di fare tutti gli accertamenti necessari. Laura nasconde un segreto.

Colpa dei sensi: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni, ma qual è il cast di Colpa dei sensi? Dopo aver mostrato di essere una coppia affiatata nel 2024 in Se potessi dirti addio, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a recitare insieme in Colpa dei sensi, una nuova avvincente fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda in prima visione su Canale 5 dal 30 gennaio 2026. Nel ruolo del protagonista Davide troviamo Gabriel Garko, in quello di suo padre, c’è Ricky Tognazzi. Anna Safroncik è invece Laura mentre Enrico è interpretato da Tommaso Basili. Accanto a loro ci sono Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche.
Ricerca