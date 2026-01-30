Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 30 gennaio

Questa sera, 30 gennaio 2026, alle ore 21.30 subito dopo La ruota della fortuna va in onda in prima visione su Canale 5 la prima puntata di Colpa dei sensi, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e che vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmesso ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Gabriel Garko interpreta Davide che torna nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) ed è accusato di aver ucciso sua moglie. Davide ritrova anche Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile che ora è sposata con il suo migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) che è erede di una delle famiglie più ricche della città.

Colpa dei sensi: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni, ma qual è il cast di Colpa dei sensi? Dopo aver mostrato di essere una coppia affiatata nel 2024 in Se potessi dirti addio, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a recitare insieme in Colpa dei sensi, una nuova avvincente fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda in prima visione su Canale 5 dal 30 gennaio 2026. Nel ruolo del protagonista Davide troviamo Gabriel Garko, in quello di suo padre, c’è Ricky Tognazzi. Anna Safroncik è invece Laura mentre Enrico è interpretato da Tommaso Basili. Accanto a loro ci sono Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della finale
TV / Colpa dei sensi: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della finale
TV / Colpa dei sensi: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta (finale) puntata dello show
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 30 gennaio
TV / Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 30 gennaio 2026
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 gennaio 2026
TV / Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Colpa dei sensi: quante puntate, durata e quando finisce
Ricerca