Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 30 gennaio

Questa sera, 30 gennaio 2026, alle ore 21.30 subito dopo La ruota della fortuna va in onda in prima visione su Canale 5 la prima puntata di Colpa dei sensi, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e che vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmesso ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata. Vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Gabriel Garko interpreta Davide che torna nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) ed è accusato di aver ucciso sua moglie. Davide ritrova anche Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile che ora è sposata con il suo migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) che è erede di una delle famiglie più ricche della città.

Colpa dei sensi: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni, ma qual è il cast di Colpa dei sensi? Dopo aver mostrato di essere una coppia affiatata nel 2024 in Se potessi dirti addio, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a recitare insieme in Colpa dei sensi, una nuova avvincente fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda in prima visione su Canale 5 dal 30 gennaio 2026. Nel ruolo del protagonista Davide troviamo Gabriel Garko, in quello di suo padre, c’è Ricky Tognazzi. Anna Safroncik è invece Laura mentre Enrico è interpretato da Tommaso Basili. Accanto a loro ci sono Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.