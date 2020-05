Ciao Darwin 8: Darwin di Donatello, madre natura e streaming

Questa sera, sabato 23 maggio 2020, va in onda su Canale 5 una nuova puntata in replica di Ciao Darwin 8, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questa fase difficile per tutti gli italiani, alle prese con la lenta ripresa dall’emergenza Coronavirus, Canale 5 ha deciso di riproporre le puntate del programma andate in onda nel 2019. In particolare stasera va in onda lo speciale Darwin di Donatello, una raccolta dei migliori momenti di quest’edizione 2019. Un modo per trascorrere in allegria il sabato sera, con le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Anticipazioni e premi di stasera

Una vera e propria passerella di alcuni dei protagonisti più noti di queste ultime puntate che si ritroveranno a ricevere i premi in palio direttamente dalle mani dei padroni di casa del programma, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ciao Darwin vuole dare un po’ di spazio a quei concorrenti che nell’arco di dieci puntate hanno saputo lasciare un segno. Che sia per forza, intelligenza, cultura, seduzione o simpatia, i concorrenti selezionati per i Darwin di Donatello saranno riproposti al pubblico con la fidata conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I migliori saranno eletti vincitori.

I Darwin di Donatello sono divisi per categorie: abbiamo la miglior performance, il personaggio dell’anno, il miglior look, il premio faccia tosta, Miss Darwin e Mister Darwin. Nella prima puntata ha vinto il mondo dello shock, mentre la seconda è stata vinta dal Gay Pride. La terza puntata tra Cime e Rapa è stata vinta dalla prima, la quarta puntata tra Giuliette e Messaline hanno vinto le Giuliette.

E ancora tra Belli e Brutti hanno vinto i primi, poi hanno trionfato i Nati Vecchi (sui Finti Giovani) e la Juve ha battuto gli anti-juventini. Le ultime due puntate hanno visto trionfare la Tv contro il web e i Mutanti contro gli umani.

Ciao Darwin 8 – Darwin di Donatello: Madre Natura stasera

Inoltre, per questa puntata speciale di Ciao Darwin torna una madre natura molto apprezzata dal pubblico che ha seguito anche in replica Ciao Darwin 8: si tratta di Sara Croce, modella italiana. In quest’edizione di Ciao Darwin abbiamo visto una madre natura diversa quasi per ogni puntata: Ema Kovac è stata l’unica – oltre Sara – a essere riproposta in due puntate diverse.

Ma chi è Sara Croce, la Madre natura di stasera a Ciao Darwin? La ragazza, 21enne, è una modella italiana di Garlasco (provincia di Pavia) e dal 2020 Bonas del programma Avanti un altro. Dopo il diploma si è iscritta alla Facoltà di comunicazione d’Impresa allo IULM di Milano, ma i suoi principali interessi sono il mondo dello spettacolo e il fitness. Ma conosciamola meglio. Vediamo età, altezza, peso e misure di Sara Cronce:

Età: 21 anni

Altezza: 1,82

Misure: 82, 59, 89

Sara a partecipato a Miss Italia 2017 classificandosi quarta ed è, ad oggi, l’unica modella italiana ad aver ricoperto il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin. Vita privata? Sara Croce è stata al centro del gossip la scorsa estate per la sua relazione con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex di Giulia De Lellis con cui di recente sarebbe tornato. La relazione è durata poco e, ad oggi, Sara risulta single.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, sabato 23 maggio alle ore 21,20. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

