Ciao Darwin 7: Bucatini contro Integratori, Madre Natura e streaming

Questa sera, sabato 30 maggio 2020, va in onda su Canale 5 la replica di una puntata di Ciao Darwin 7, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo dei Bucatini contro quello degli Integratori: come sempre due compagini contrapposte pronte a darsi battaglie nelle varie sfide del gioco. Un modo per trascorrere in allegria il sabato sera, con le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione.

Anticipazioni e capitani di stasera

Secondo le anticipazioni di Mediaset, la puntata di questa sera vedrà schierati Bucatini contro Integratori. A rappresentare le due fazioni ci saranno rispettivamente Francesca Cipriani e Maddalena Corvaglia. Due mondi che spesso sono in lotta tra loro, tra i salutisti che trascorrono gran parte del loro tempo libero in palestra e adottato una rigida alimentazione controllata pur di avere sempre un fisico perfetto, e dall’altra parte la compagine dei Bucatini, che preferisce godere dei piaceri della tavola e del buon cibo, anche a costo di avere qualche chilo in più.

Come di consueto, Bucatini e Integratori si scontreranno nelle varie prove e sfide che compongono la gara di Ciao Darwin, dalla prova di coraggio al viaggio nel tempo, passando per il genodrome e la sfilata. Alla fine a decretare il vincitore della puntata sarà il gioco dei cilindroni. Appuntamento dunque questa sera, 30 maggio 2020, su Canale 5 con la replica di Ciao Darwin 7 – La resurrezione.

Ciao Darwin 7: Madre Natura stasera

Chi è Madre Natura di Ciao Darwin 7 stasera? A scendere dalla celebre scalinata del programma sarà una bellissima modella inglese, che sicuramente farà impazzire il pubblico da casa e quello in studio. Stiamo parlando di Penny Lane, che avrà il compito, facendo girare il mappamondo, di selezionare casualmente i concorrenti che si sfideranno nelle varie prove della puntata di Ciao Darwin 7 in replica stasera, 30 maggio 2020. Nella sua carriera la modella ha lavorato per le più importanti riviste e brand di moda, da Calvin Klein a Giorgio Armani.

Ma chi è Penny Lane, la Madre natura di stasera a Ciao Darwin? porta il nome di una delle vie più celebri di Liverpool, reso famoso dall’omonima canzone dei Beatles. La coincidenza ha fatto sì che molti pensassero che si trattasse di un nome d’arte, ma la ragazza ha più volte spiegato che quello è il suo vero nome. Su Instagram la bionda modella è seguita da oltre 59mila persone.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 7 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, sabato 30 maggio alle ore 21,20. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 7: chi è Penny Lane, Madre Natura stasera (30 maggio 2020) Ascolti tv venerdì 29 maggio: Il figlio della luna, Amici Speciali Il figlio della luna, su Rai 1 torna il film con Lunetta Savino: trama e cast