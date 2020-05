Ciao Darwin 7: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 7 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 30 maggio 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il fortunato programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con la replica della settima stagione. In questa puntata assisteremo allo scontro tra Bucatini contro Integratori. Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Francesca Cipriani e Maddalena Corvaglia. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Madre Natura della puntata di stasera di Ciao Darwin 7 è Penny Lane, una bellissima modella inglese dal fisico scolpito. Nata a Cheshire, Inghilterra, il 13 dicembre del 1994, è una modella molto richiesta da tutte le principali griffes di moda. In questi anni Penny ha infatti lavorato con Giorgio Armani, posato per shooting fotografici e partecipato a pubblicità di Calvin Klein.

Occhi azzurri, capelli biondi e voluminosi, la Madre Natura di stasera nella replica di Ciao Darwin 7 può vantare un viso davvero angelico che non lascia indifferenti, oltre a un fisico statuario e slanciato. Qualche anno fa ha posato anche per una copertina di ‘Vanity Fair‘ al fianco di Tiziano Ferro. Una curiosità: la ragazza porta il nome di una delle vie più celebri di Liverpool, reso famoso dall’omonima canzone dei Beatles. Si tratta del suo vero nome e non, come qualcuno potrebbe pensare, di uno pseudonimo.

Nel corso della puntata di Ciao Darwin in replica stasera, Bucatini contro Integratori, Penny Lane avrà il compito di far girare il mappamondo e selezionare così casualmente i concorrenti che si dovranno sfidare nelle varie prove, dal genodrome, passando per A spasso nel tempo, continuando con la sfilata per chiudere con i cilindroni.

Molto attiva sui social, la Madre Natura di Ciao Darwin di stasera è seguita su Instagram da oltre 59mila persone. Poco o nulla si sa sulla sua vita privata e sulle relazioni sentimentali, per cui non sappiamo se ha un fidanzato o meno. Nelle foto pubblicate su Instagram infatti la vediamo sempre sola in tutta la sua bellezza nei suoi viaggi o nelle sue attività di lavoro. Amante del fitness, la Madre Natura di Ciao Darwin di stasera ha anche una pagina ufficiale dedicata al benessere e all’alimentazione.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 30 maggio 2020 alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma perdersi la puntata di stasera di Ciao Darwin 7 La resurrezione ed ammirare la bellezza di Madre Natura sarà veramente difficile.

TUTTE LE NEWS SULLO SPETTACOLO

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 7: stasera la replica Bucatini contro Integratori. Ecco chi è Madre Natura Ascolti tv venerdì 29 maggio: Il figlio della luna, Amici Speciali Il figlio della luna, su Rai 1 torna il film con Lunetta Savino: trama e cast