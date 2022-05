Chiedi chi era Giovanni Falcone: tutto quello che c’è da sapere sul documentario

In occasione della Giornata della Legalità, la Rai ricorda le vittime della mafia a trent’anni dall’attentato di Capaci. Il 23 maggio 1992 Giovanni Falcone è stato assassinato insieme a sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta mentre si trovata in auto, lungo l’autostrada per Palermo. A distanza di trent’anni, su Rai 3 arriva il documentario Chiedi chi era Giovanni Falcone, che approfondisce la figura del giudice vittima di mafia.

Di cosa parla

Sono trascorsi 30 anni dalla strage di Capaci e, per questa delicata occasione, su Rai 3 va in onda il documentario dedicato a Giovanni Falcone. Una prima serata speciale che propone un ritratto inedito e privato del magistrato attraverso le parole di chi ha vissuto e cresciuto con lui. Nel documentario figurano infatti le testimonianze di sua sorella Maria oppure del suo migliore amico Girolamo Loverso, di professione psicologo, così come tanti altri amici che hanno lavorato al suo fianco. Il documfilm è una coproduzione Rai Documentari e Indigo Stories in collaborazione con Rai Teche. Diretto da Gino Clemente, Chiedi chi era Giovanni Falcone racconta il lato meno conosciuto del magistrato, quello più umano e meno intaccato dai media. Ha lasciato Trapani trasferendosi a Palermo e in quel viaggio, rappresentato anche nel documentario, emerge un uomo curioso, colto, divertito, che ama il buon cibo e gli scherzi, esperto di musica classica e fumatore. Il documentario raccoglie quindi ricordi di una vita che fu, narrati da chi l’ha conosciuto in profondità.

Chiedi chi era Giovanni Falcone streaming e TV

Ma dove vedere Chiedi chi era Giovanni Falcone in diretta TV e live streaming? Il docufilm va in onda venerdì 20 maggio 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva si può accedere al canale tramite tasto 3 del telecomando, così come al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il documentario via streaming può accedere a RaiPlay, sia tramite desktop che via app.