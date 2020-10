Chiara Ferragni Unposted: recensione, critica e durata del documentario

Stasera, lunedì 12 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Chiara Ferragni Unposted, un documentario, presentato nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia, diretto da Elisa Amoruso, che racconta la vita e il successo ottenuto dalla famosa influencer italiana, moglie del cantante Fedez, campione d’incassi al cinema nelle tre serate evento andate in scena nel settembre 2019. Ma come è stato accolto il film dalla critica? Qual è la recensione di Chiara Ferragni Unposted? Il documentario è stato accolto negativamente dalla critica. Di seguoito alcune recensioni pubblicate su diverse testate. Paolo Mereghetti del Corriere della Sera ha descritto il film come “propaganda, di quelle che pensavamo adatte a Kim Jong-un”; Carlotta Deiana di Movieplayer e Ilaria Ravarino di Leggo lo hanno descritto come “una versione estesa (e montata con cura) della sua pagina Instagram” e “un lungo spot pubblicitario travestito da film”. Infine Claudia Catalli di GQ ne ha parlato dicendo: “Il film è un’agiografia monocorde e monodimensionale in cui la sua figura viene esaltata in ogni modo e da più voci, senza contraddittorio, senza distacco critico, senza l’accenno di una qualsiasi ombra che sarebbe stata necessaria per vedere una Chiara più vicina, più vera, più umana”.

Streaming e tv

Dove vedere Chiara Ferragni Unposted in diretta tv, live streaming e replica? Il documentario sull’influencer va in onda oggi – lunedì 12 ottobre 2020 – in chiaro, gratis, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile vederlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la replica grazie alla funzione on demand.

