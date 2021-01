Che Dio ci aiuti 6: trama, cast, cosa è successo, quante puntate e streaming

Dal 7 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Venti nuovi episodi per dieci appassionanti serate. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti (cosa è successo)

Nelle ultime puntate della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, Suor Angela scappa dal convento con il piccolo Mattia, figlio di Nico, dopo aver saputo che quest’ultimo ha intenzione di affidare il bambino a un istituto. Nico vorrebbe denunciarla, ma viene persuaso a non farlo da Suor Costanza. Frattanto, Suor Angela è in preda ai sensi di colpa e decide di spogliarsi del suo abito da suora, non sentendosi più all’altezza del suo ruolo, e torna a essere semplicemente Lorenza. Al convento Suor Costanza fa di tutto per tenere nascosta la fuga della Sorella, ma Azzurra – che è da poco tornata da New York dopo aver perso in un incidente Guido e il piccolo Davide – e Valentina iniziano a sospettare qualcosa. La Madre Superiora si ritrova quindi costretta a dire loro la verità e Azzurra si mette sulle tracce di Suor Angela. Intanto, Ginevra cerca di convincere Nico di essere davvero pronta a diventare suora, nonostante i sentimenti che ancora prova per lui. L’avvocato, però, crede che non sia quello il suo destino e, nel corso di una discussione, si ritrova ad affrontare la rabbia della giovane novizia per la sua decisione di dare Mattia, nato da una precedente relazione, in affidamento.

Intanto Gabriele si ritrova diviso tra Teodora e la sua volontà di andare a convivere e il sentimenti ancora vivi per Valentina. Suor Angela, frattanto, si è rifugiata dall’amico Pietro, e svela a lui la ragione della sua crisi di fede: non riesce a trovare una spiegazione per la scomparsa di Guido e Davide e per il dolore di Azzurra. Al convento viene svelata la verità sulla fuga di Suor Angela e tutti, in qualche modo, si sentono responsabili per il colpo di testa della suora. Nico e Suor Costanza si recano alla casa in campagna di Pietro – ormai è chiaro a tutti che sia stato lui ad aiutarla – mentre Azzurra si dirige verso la casa al mare, dove trova Suor Angela.

Azzurra ha un intenso confronto con lei e le svela di sentirsi molto vicina a Dio. Intanto, arriva la notizia che Mattia è scomparso. Suor Angela, dopo essere stata denunciata dalla novizia Ginevra, viene arrestata ma in realtà è stata Marianna, ex compagna di Pietro, a rapire il bambino. Ginevra e Azzurra si confrontano sulla vocazione e sull’amore: la prima vuole avere consigli circa i sentimenti che continua a provare per Nico, mentre la seconda è alla ricerca di conferme circa la sua chiamata alla fede. Parlando con Azzurra, Ginevra capisce che è davvero innamorata di Nico e che non vuole diventare suora. Suor Angela viene poi scagionata grazie a Pietro.

Nel finale di Che Dio ci aiuti 5 Valentina chiede a Gabriele di non andare a vivere con Teodora ma di stare con lei. Ginevra, invece, lascia il convento, mentre Nico – che ha deciso di prendersi cura di Mattia – parte alla volta di Milano. Una serie di deviazioni stradali, però, lo costringono a fare un tragitto particolare che lo conduce dove lui e Ginevra, tempo prima, si erano scambiati il loro primo bacio. Ed è proprio lì che Ginevra e Nico si ritrovano… Intanto, Azzurra sembra decisa a diventare una novizia e informa Suor Angela e Suor Costanza della sua decisione di trasferire il convento – di cui è proprietaria – ad Assisi.

Trama

Abbiamo visto cosa è successo nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5, ma qual è la trama della sesta (6) stagione? Col nuovo anno il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi dove ritroveremo Suor Angela e tutti gli ospiti del convitto, ma anche nuovi protagonisti, ritorni, colpi di scena per un racconto coinvolgente capace di affrontare con tatto e leggerezza anche le tematiche più difficili. Assisi è la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. Ed è proprio la protagonista che questa volta deve far i conti con il suo passato, con un segreto, una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta. Non manca suor Costanza, che dovrebbe farsi da parte per lasciare spazio alla nuova Madre Superiora del convento, ma che fa di tutto per dimostrarsi ancora utile. Azzurra, che ha appeso al chiodo le sue scarpe Chanel per portare al collo il Crocefisso, ora è una novizia. Ci sono Nico e Ginevra, che stanno per sposarsi, ma anche Monica Giulietti, la ex di Nico. Poi c’è Carolina una ragazza misteriosa e cinica, che dà non poco filo da torcere a Suor Costanza. Al convento arriva anche Penelope, una bambina che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Una bambina con un cuore prezioso, in particolare per Azzurra. Ma è soprattutto l’arrivo di Erasmo a sconvolgere l’esistenza di suor Angela (la protagonista assoluta di Che Dio ci aiuti 6), ed è anche la sfida che Ginevra aspettava e l’occasione per lei di mettersi alla prova. Erasmo ha ventotto anni, molti tatuaggi e la faccia tenera e sfrontata di chi non ha niente da perdere perché niente ha mai avuto, nemmeno l’amore di una famiglia. Il giovane uomo è stato abbandonato in orfanotrofio appena nato ed è cresciuto da solo tra case-famiglia, genitori affidatari e periodi in riformatorio. Sua maestra di vita è stata la strada, dove ha imparato ad arrangiarsi e a sopravvivere. Adesso si accinge a fare “il grande salto”, un crimine che segnerebbe definitivamente la sua fedina penale e la sua coscienza. Erasmo torna ad Assisi per cercare sua madre: l’unica che, forse, potrebbe fermarlo. Si ritrova, così, al Convento seguendo l’unico indizio che ha su di lei: una medaglietta del convento. Tra i nuovi personaggi di Che Dio ci aiuti 6 c’è Emiliano Stiffi un giovane psichiatra sulla trentina. Volto pulito, tanto quanto lo sono i suoi vestiti. È sempre preciso e in ordine, nulla del suo aspetto è mai fuori posto. Emiliano si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra, ma aiuta anche suor Angela con il vuoto di memoria e Monica con il crollo psicologico con cui è alle prese. Proprio con Monica Emiliano sviluppa un rapporto particolare…. Anche Carolina è una new entry, ha 20 anni, anche se sente di averne molti di più. Sa sempre quello che vuole e come fare per ottenerlo: la vita l’ha costretta ad imparare presto a cavarsela da sola. Carismatica e opportunista, Carolina nasconde un grande segreto. Dietro quei modi scontrosi c’è una ragazza fragile, che non si fida di nessuno e ha paura di essere ferita. Poi c‘è Penny, ha otto anni ed è muta, con grandi occhi che ti guardano, sorrisi che pian piano le riaffiorano sul viso. Muta, con un lungo percorso da fare prima di tornare ad essere la bambina felice ed allegra che era. Prima di tornare a parlare e dire: ti voglio bene. Ha smesso di farlo il giorno in cui i suoi genitori sono morti in un incidente d’auto. È Azzurra, che si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, a far arrivare Penny nella casa-famiglia vicino al convento, nell’attesa che per lei si trovi una nuova famiglia, ma forse non è ancora pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. Mentre Nico e Ginevra sono in procinto di sposarsi, il ritorno di Monica mette un po’ in crisi l’autostima di Gin. Situazioni e storie che ruotano tutte intorno a suor Angela che, tornata dopo molti anni nella sua città natale, scopre di soffrire di una perdita di memoria. Mentre Suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra cerca di smuovere Penny, ancora chiusa e introversa. Suor Angela, intanto, raccoglie tutto il suo coraggio e va a parlare con il padre che non vede da quando era ragazza ma scopre che le sta nascondendo qualcosa…

Che Dio ci aiuti 6: il cast

Abbiamo visto la trama di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, poi Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Location

Come detto, per la sesta stagione (6) di Che Dio ci aiuti, ci sarà un cambio di location. Per la terza volta, la fiction Lux Vide ha cambiato luoghi: le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vedrà i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Sarà Assisi ad offrire dunque i nuovi scorsi per le scene in esterna della serie ed anche, ovviamente, il nuovo convento in cui le protagoniste andranno a vivere e dove apriranno il “nuovo” Angolo Divino. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

Che Dio ci aiuti 6: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Che Dio ci aiuti 6? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previste 10 puntate da due episodi l’una. In totale quindi 20 episodi. La prima puntata andrà in onda il 7 gennaio 2021; la seconda domenica 10 gennaio e la terza giovedì 14. Poi la fiction, salvo cambiamenti, dovrebbe mantenersi al giovedì sera. Il finale di stagione sarebbe quindi previsto per il 4 marzo 2021, ma in quella data dovrebbe andare in onda la terza serata del Festival di Sanremo. Resta, quindi, da capire, se Rai 1 ne anticiperà la messa in onda o la terrà per la settimana successiva. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Decima puntata: marzo 2021

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 6 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 7 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Dedica

Che Dio ci aiuti 6 è la prima fiction Lux Vide ad andare in onda dopo la scomparsa di Sara Melodia, responsabile creativa di tutte le serie tv realizzate dalla casa di produzione, venuta a mancare a 46 anni lo scorso dicembre. “Hai lasciato la Lux Vide per un posto migliore”, si legge nel post sui social che Lux Vide le ha dedicato. “Ci avevano provato in tanti a portarti via da noi, gruppi editoriali, produttori. Tutti volevano la Regina della Fiction. Ma tu hai sempre detto no. Avevamo la migliore, il pezzo unico, il talento che capita una volta in una generazione”. A lei è dedicata la serie tv: alla fine della prima puntata si leggerà la dedica “Alla nostra Saretta”.

