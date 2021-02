Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella settima puntata, riassunto

Cosa è successo nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 11 febbraio 2021 su Rai 1? Nella settima puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena.

Suor Angela e suo padre Primo si sono messi alla ricerca di Vanessa. I due, infatti, prima di raccontare tutta la verità ad Erasmo sulle sue origini, hanno voluto essere certi e quindi impossessarsi di notizie e fonti sicure. Azzurra, invece, ha provato in tutti i modi di favorire un nuovo avvicinamento tra Penny e Monica: quest’ultima, però, è apparsa con la testa altrove. In questo ultimo periodo la ragazza non ha fatto altro che pensare alla sua relazione con Emiliano, che le ha causato qualche distrazione di troppo. Cosa è successo nel secondo episodio della settima puntata di Che Dio ci aiuti 6? Ginevra ha preso una decisione importante e al tempo stesso inaspettata. La ragazza ha maturato la scelta di allontanarsi per un po’ dal convento, così da poter fare chiarezza sui suoi sentimenti. Nico ed Erasmo, invece, si sono ritrovati costretti a dover affrontare una convivenza che si è preannunciata particolarmente complicata per entrambi. Intanto Monica ha dovuto capire quello che vuole realmente dalla sua relazione con Emiliano.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma quante puntate sono previste per la fiction di Rai 1? In tutto sono previste dieci puntate composte da due episodi ciascuna. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021 TRASMESSA

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021 TRASMESSA

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021 OGGI

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Decima puntata: marzo 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate della serie tv, come detto, vanno in onda il giovedì alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

